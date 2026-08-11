Rzecznik MSZ pytany w TVP Info, gdzie pomocy powinni szukać polscy turyści, którzy utknęli na lotnisku w Katanii, podkreślił, że w pierwszej kolejności powinni się oni kontaktować ze swoim przewoźnikiem.

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– To przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów, o swoich pasażerów. Nasz konsul jest oczywiście w kontakcie z naszymi obywatelami, w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikiem. Mówimy w tej chwili o około 200 osobach. To się oczywiście zmienia, te loty są przekierowywane na inne lotniska, ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób – wyjaśniał Wewiór.

Odyseusz pomoże, kiedy wybuchnie wulkan

Ponownie zaapelował do wszystkich polskich turystów o rejestrowanie się w systemie Odyseusz. Wewiór podkreślił, że pozwoli to na szybszy kontakt z polskim konsulem w razie jakiejś sytuacji kryzysowej, a z drugiej strony pozwoli służbie konsularnej na szybsze przekazywanie ostrzeżeń.

We wtorek polskie MSZ właśnie w systemie Odyseusz i za pośrednictwem wpisów na platformie X polskiej placówki we Włoszech podkreśliło, że osobom podróżującym z Sycylii zalecane jest między innymi bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika.

„W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie” - podkreślono.

„Osobom podróżującym z Sycylii zalecamy bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży” - czytamy na Odyseuszu i we wpisie ambasady.

W wypadku odwołania połączenia – zaznaczono – warto rozważyć skorzystanie z innych lotnisk, w tym w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie.

Lotnisko w Katanii zamknięte co najmniej do wieczora

Samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii do godziny 19 we wtorek z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna na Sycylii; odlot maszyn jest ograniczony tylko do jednego pasa – przekazała spółka zarządzająca tym portem lotniczym, jednym z najważniejszych na włoskiej wyspie. Powodem wstrzymania lotów jest obecność chmury z pyłem wulanicznym w atmosferze.

Wtorek będzie kolejnym dniem poważnych utrudnień na lotnisku, na którym w szczycie sezonu turystycznego lądują dziesiątki samolotów.