W chwili, gdy eksperci branży turystycznej w Hiszpanii coraz częściej podkreślają konieczność lepszego komunikowania roli turystyki w gospodarce i życiu społecznym, władze regionu Malaga stawiają na edukowanie najmłodszych - pisze portal Tourinews.

Organizacja Turystyka i Planowanie Costa del Sol zainaugurowała kolejną odsłonę kampanii informacyjnej z myślą uczniach szkół podstawowych. Jej hasło „Turystyka jest dobra dla wszystkich, dbajmy o nią!” jasno wskazuje na cel: budowanie świadomości znaczenia turystyki jako jednego z filarów rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu.

To już druga edycja programu. W poprzedniej udział wzięło ponad 2600 uczniów klas IV i V z 41 gmin. Tegoroczna odsłona rozpoczęła się w szkołach podstawowych w Maladze i w Alhaurín el Grande, obejmując kolejne tysiące dzieci.

Interaktywne zajęcia o turystyce

Program edukacyjny jest dostosowany do wieku uczestników. Zajęcia opierają się na interakcji – prowadzący zachęcają dzieci do udziału poprzez pytania o ich doświadczenia związane z podróżami czy rozumienie pojęcia turystyki.

W kolejnych etapach uczniowie poznają podstawowe definicje i mechanizmy funkcjonowania sektora turystycznego. W prosty sposób tłumaczone są elementy składające się na podróż: transport, zakwaterowanie, gastronomia czy atrakcje turystyczne.

Dzieci dowiadują się również, jak turyści docierają do regionu Costa del Sol – samolotem, pociągiem, samochodem czy statkiem – i co robią podczas pobytu. Wiedza ta jest osadzona w lokalnym kontekście, co ułatwia zrozumienie i zapamiętanie.

Malaga jako zróżnicowany kierunek turystyczny

Istotnym elementem programu jest prezentowanie Malagi jako różnorodnego kierunku turystycznego. Uczniowie poznają region nie tylko jako popularny cel turystyki słonecznej i plażowej, ale także jako miejsce oferujące bogate dziedzictwo kulturowe, atrakcje przyrodnicze i możliwości wypoczywania w głębi lądu.

Program wyjaśnia także, dlaczego turyści z różnych części świata wybierają właśnie ten region. Dzięki temu dzieci lepiej rozumieją międzynarodowy charakter turystyki i jej znaczenie dla lokalnej społeczności.

Turystyka jako źródło rozwoju i dobrobytu

Jednym z kluczowych przekazów kampanii jest wskazanie pozytywnego wpływu turystyki na życie mieszkańców. Uczniowie dowiadują się, że ten sektor gospodarki zapwnia miejsca pracy, wspiera rozwój lokalnych przedsiębiorstw i przyczynia się do poprawy infrastruktury i usług publicznych.

Podkreślany jest także aspekt wymiany kulturowej – turystyka jako przestrzeń spotkań ludzi z różnych krajów, kultur i tradycji.

Nauka odpowiedzialności i współistnienia

Ostatnia część zajęć koncentruje się na kształtowaniu postaw odpowiedzialności. Poprzez proste i zrozumiałe przykłady dzieci uczą się, jak dbać o środowisko naturalne, jak zachowywać się wobec turystów oraz jak budować pozytywne relacje między mieszkańcami a odwiedzającymi.

To element szczególnie istotny w kontekście rosnącej presji turystycznej w popularnych destynacjach i potrzeby dbania o modelu zrównoważonego rozwoju.

Kreatywność jako narzędzie edukacji

Uzupełnieniem programu jest konkurs literacki i plastyczny poświęcony turystyce w regionie. Uczniowie mogą przygotować prace przedstawiające lokalne atrakcje, tradycje i charakterystyczne elementy ich miejscowości.

Najlepsze projekty zostaną nagrodzone wycieczką klasową do ośrodka wypoczynkowego w prowincji Malaga, co dodatkowo wzmacnia zaangażowanie uczestników i zachęca do pogłębiania wiedzy o regionie.

Inwestowanie w przyszłość turystyki

Zdaniem Turismo y Planificación Costa del Sol inicjatywa ta stanowi ważny element budowania zrównoważonego modelu turystyki. Edukacja najmłodszych ma kluczowe znaczenie dla przyszłości branży – to właśnie oni będą w kolejnych latach współtworzyć relacje między mieszkańcami a turystami i decydować o kierunkach rozwoju regionu.