Jak pisze portal Financije.hr, swój apel minister skierował do wszystkich przedsiębiorców z całego łańcucha usług – hotelarzy, właścicieli kempingów i apartamentów, restauratorów i sklepikarzy. Glavina podczas wizyty w Splicie podkreślił, że tegoroczny sezon letni będzie szczególnie trudny ze względu na zakłócenia w ruchu turystycznym i podróżach, wynikających między innymi z napięć politycznych na Bliskim Wschodzie.
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Według ministra konieczne są „promocyjne działania” i wspólne ograniczenie marż w całym sektorze, aby Chorwacja utrzymała konkurencyjność wobec innych krajów nastawionych, jak ona, na przyjmowanie dużej liczby turystów. Niektóre – jego zdaniem – już tak właśnie postąpiły, co wymusza dostosowanie cen chorwackich usług.
Glavina zaznaczył również, że obecny rok ma znaczenie strategiczne nie tylko dla bieżącego sezonu, ale również z punktu widzenia kolejnego, który może być równie wymagający, jeśli utrzymają się wysokie koszty energii i inflacja. Jednocześnie wskazał, że wobec właścicieli apartamentów rząd może rozważyć, jeśli uzna, że jest taka potrzeba, „działania fiskalne”.
Na słowa ministra szybko zareagowało Stowarzyszenie Głos Przedsiębiorców (Udruga Glas Poduzetnika, UGP), które zwróciło się do resortu turystyki o przedstawienie analizy ekonomicznej stojącej za postulatem obniżenia cen. Przedsiębiorcy podkreślają, że nie kwestionują potrzeby zwiększania konkurencyjności chorwackiej turystyki, jednak – jak zaznaczają – oczekiwania wobec biznesu powinny opierać się na danych i przejrzystych wyliczeniach.
UGP wskazuje, że sektor turystyczny działa obecnie w warunkach istotnego wzrostu kosztów operacyjnych, obejmujących między innymi wynagrodzenia, energię, zaopatrzenie, logistykę, czynsze i obciążenia administracyjne. W tym kontekście organizacja apeluje o szerszą debatę na temat rentowności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w turystyce i gastronomii.
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W swoim stanowisku UGP zwróciła się do ministerstwa o udostępnienie analiz, na podstawie których formułowane są oczekiwania dotyczące obniżek cen, a także o ocenę ich wpływu na inwestycje, rentowność i długoterminową stabilność sektora.
Organizacja podkreśla również potrzebę stałego dialogu między administracją publiczną a przedsiębiorcami i uwzględniania rzeczywistych kosztów działalności w komunikacji rządowej, dotyczącej polityki cenowej w turystyce.
„Spór wokół poziomu cen pokazuje rosnące napięcie między koniecznością utrzymania konkurencyjności destynacji a presją kosztową w branży, która pozostaje jednym z kluczowych filarów gospodarki Chorwacji” - konkluduje portal.
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