Władze Barcelony uzgodniły podniesienie opłat dla pasażerów rejsów wycieczkowych odbywających krótkie postoje w porcie. Nowa stawka ma wzrosnąć z obecnych 11 euro do 30 euro za osobę w wypadku wizyt trwających krócej niż 12 godzin – donosi portal branży turystycznej Preferente.

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Według lokalnych władz ten segment ruchu turystycznego podnosi koszty utrzymania infrastruktury miejskiej, przy jednoczesnym ograniczonym wpływie na lokalne przychody.

30 euro za zejście na ląd w Barcelonie

Podwyżka zostanie wdrożona poprzez zwiększenie miejskiej dopłaty do podatku turystycznego. Ta część opłaty, która obecnie wynosi 8 euro, ma wzrosnąć do 24 euro w 2027 roku. Po doliczeniu komponentu regionalnego łączna kwota podatku dla pasażerów rejsów krótkoterminowych osiągnie 30 euro. Wyższe stawki nie będą jednak dotyczyć osób rozpoczynających lub kończących rejs w Barcelonie.

Decyzja wpisuje się w szerszą politykę miasta, której celem jest ograniczenie masowego ruchu turystycznego i wzmocnienie roli Barcelony jako portu bazowego, a nie jedynie przystanku tranzytowego. Burmistrz Jaume Collboni sygnalizował wcześniej możliwość ograniczenia liczby krótkich zawinięć statków wycieczkowych, a nawet ich całkowitego wyeliminowania w obecnej formule.

Równolegle rozważane jest wprowadzenie limitu 3,5 miliona pasażerów rejsów rocznie.

Barcelona nie chce turystów, którzy nie płacą

Proces legislacyjny obejmuje kolejne etapy – od miejskiej komisji gospodarczej, przez głosowanie w radzie miasta, po parlament Katalonii. Harmonogram zakłada zakończenie prac na początku lipca, choć możliwe są opóźnienia związane z potencjalnymi odwołaniami opozycji.

Dyskusja wokół nowych opłat toczy się w tle szerszej debaty o wpływie turystyki wycieczkowej na Barcelonę. Część analiz, w tym raport Uniwersytetu w Gironie i organizacji zrzeszającej przewoźników morskich, CLIA, wskazuje jednak, że udział pasażerów rejsów w całkowitym ruchu turystycznym miasta pozostaje relatywnie niewielki i w 2024 roku wyniósł około 2,5 procent.