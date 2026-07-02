„Fajnie być” to nowy slogan promocyjny Czech
Nowy branding jest wynikiem wieloletnich prac czeskich instytucji i badań rynku przeprowadzonych przez agencję STEM/MARK – pisze CzechTourism w komunikacie.
Wyniki pokazały, że obcokrajowcy postrzegają swobodę jako sedno czeskiego charakteru i całych Czech. Czesi nie przejmują się nadmiernie tym, co wypada, a co nie – robią to, co sprawia im radość i co uważają za właściwe. Ta postawa udziela się również odwiedzającym, dzięki czemu pobyt w Czechach staje się dla turystów wyjątkowo przyjemnym doświadczeniem – czytamy w komunikacie.
– Czechy to kraj swobody, inspiracji i błogiego chillu, gdzie można zostawić za sobą wszystkie „powinienem” i „muszę”. Tu zwalnia się tempo, odpoczywa i czerpie inspirację z ciekawej kultury. Wszędzie jest blisko, niczego nie trzeba odhaczać, a na każdym kroku czeka coś, co warto odkryć, spróbować lub przeżyć – wyjaśnia dyrektor CzechTourism Polska Tomáš Zukal, cytowany w komunikacie.
Hasło celowo nie zawiera żadnego wezwania do działania. Zamiast zachęcać do odwiedzenia tysięcy zabytków najwyższej klasy i atrakcji przyrodniczych w krajobrazach jak z filmów fantasy, odwołuje się do emocji, dobrego samopoczucia oraz radości z bycia i odkrywania.
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CzechTourism zaprezentował nową koncepcję i spoty przygotowane przez agencję McCANN podczas konferencji prasowej, która odbyła się 25 czerwca w warszawskiej siedzibie organizacji.
Podczas spotkania doszło do zabawnej sytuacji. Choć tłumaczenie hasła „Feel free” jako „Fajnie być” spotkało się z dużą sympatią uczestników, wielu spośród 33 obecnych dziennikarzy zwróciło uwagę, że określenia pojawiające się w polskich filmach promocyjnych jeszcze lepiej wybrzmią w liczbie pojedynczej niż mnogiej.
Dzięki tej uwadze koncepcja została szybko dopracowana, a hasła przyjęły ostateczną formę, na przykład „Fajnie być łowcą widoków”, „Fajnie być wyciszonym”, „Fajnie być urzeczonym” czy „Fajnie być na tropie przygód”.
Wszystkie spoty można obejrzeć na polskiej stronie visitczechia.com i na kanale Visit Czechia na YouTube.
Kampania na Polskę wystartuje na YouTube pod koniec lipca 2026.
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