Według raportu „Economic Impact Research 2026”, przygotowanego przez Światową Radę Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council – WTTC), globalne wydatki na turystykę wypoczynkową sięgnęły w ubiegłym roku 6,15 biliona dolarów (wzrost o 3,5 procent, licząc rok do roku), co stanowiło ponad 80 procent całkowitych wydatków na podróże.

Reklama Reklama

Z tej kwoty aż 2 biliony dolarów trafiły do Europy – to oznacza, że co trzeci dolar wydany na podróże wypoczynkowe w skali globalnej zasilił gospodarki europejskie.

Europa Południowa siłą napędową europejskiej turystyki

Na sukces Europy w największym stopniu pracują kraje południowe – Francja, Hiszpania, Włochy i Turcja, niezmiennie należące do najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych na świecie. Ich przewagą jest połączenie atrakcyjnej, różnorodnej oferty turystycznej i świetnej dostępności transportowej – pisze WTTC.

Dane za 2025 rok pokazują wzrost wydatków turystów w kluczowych krajach wakacyjnych. We Francji zwiększyły się one o 3,6 procent, w Hiszpanii o 2,6 procent, a we Włoszech o 2,2 procent.

Prognozy na dalszą część 2026 roku są optymistyczne. Wydatki na podróże wypoczynkowe w Europie będą rosły szybciej niż średnia globalna – szacunkowo w tempie 3,7 procent, wobec 3,1 procent na świecie.

Pod względem dynamiki wzrostu prym wiodą Włochy ze wzrostem rzędu 4,7 procent, za którymi plasują się Hiszpania (+4,3 procent), Turcja (+4,1 procent) i Francja (+2,6 procent).

Aktualne trendy w podróżowaniu sprzyjają Europie

Na te wyniki wpływają także zmieniające się globalne wzorce podróżowania – w aktualnej sytuacji geopolitycznej kraje południa Europy korzystają na przesuwaniu się popytu z innych regionów świata, co dodatkowo wzmacnia ich pozycję – zaznacza WTTC.

– W szczycie sezonu letnich podróży Europa nadal nadaje ton globalnej turystyce wypoczynkowej – przyciąga jedną trzecią wszystkich wydatków i potwierdza siłę, różnorodność i odporność swojego sektora turystycznego – podkreśla prezes WTTC Gloria Guevara, cytowana w komunikacie prasowym.

– Kluczowe jest dalsze inwestowanie w infrastrukturę, rozwój połączeń i zrównoważone zarządzanie turystyką. To warunek utrzymania wzrostu i globalnej konkurencyjności. Wyniki 2026 roku pokazują, że Europa jest dobrze przygotowana, by nadal być liderem światowej turystyki – dodaje.