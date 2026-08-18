Stowarzyszenie pod nazwą Assoesercenti podliczyło straty na podstawie danych dotyczących skali zakończonej 15 sierpnia blokady ruchu na największym lotnisku na wyspie w szczycie sezonu wyjazdów wakacyjnych. Odwołano w tym czasie 684 loty, a utrudnienia dotknęły 104 tysiące ludzi.

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Jak zaznaczono w raporcie ogłoszonym we wtorek straty z powodu odwołanych lub skróconych wakacji tysięcy osób z całego świata poniosła branża hotelarska, gastronomiczna, transportowa, a także sektor handlu i innych usług związanych z turystyką.

Sycylijska gospodarka ucierpiała z powodu kryzysu na lotnisku

- Dane te ukazują jasno, że kryzys nie dotyczył wyłącznie lotniska ani tylko hoteli. Kiedy turysta nie przyjeżdża na Sycylię, przepada nie tylko rezerwacja pokoju, ale również kolacja w restauracji, przejazd samochodem z kierowcą lub taksówką, wynajem samochodu, wycieczka, usługa przewodnika oraz zakupy w sklepach - powiedział Ansie prezes organizacji przedsiębiorców Salvo Politino.

Dodał, że konieczne jest opracowanie protokołu działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z aktywnością wulkanu.

- Nie możemy powstrzymać Etny przed erupcją, ale możemy sprawić, by każde zagrożenie naturalne nie przekształcało się automatycznie w kryzys gospodarczy dla tysięcy sycylijskich przedsiębiorstw - dodał rozmówca włoskiej agencji.

Wcześniej dyrekcja lotniska w Katanii przyznała, że był to tam największy kryzys od 20 lat.