Książ, jeden z największych zamków w Polsce, każdego roku odwiedza około pół miliona turystów – podaje Zamek Książ w komunikacie.

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Dawna rezydencja Hochbergów jest nie tylko popularnym celem turystycznym, ale przede wszystkim wyjątkowym Pomnikiem Historii, w którym splatają się dzieje Śląska, europejskiej arystokracji i dramatyczne wydarzenia XX wieku.

Jednym z podstawowych sposobów poznawania tej wielowątkowej historii przez turystów indywidualnych jest system audioprzewodników, rozwijany od lat w odpowiedzi na wzrost frekwencji i coraz bardziej międzynarodowy charakter publiczności odwiedzającej Książ.

Foto: Zamek Książ

Różne narracje dla różnych odbiorców

Szczególnie rozbudowana jest oferta w języku polskim. Zwiedzający mogą obecnie wybierać spośród trzech różnych ścieżek. Pierwszą jest podstawowa polska wersja audioprzewodnika, prowadząca przez najważniejsze pomieszczenia i etapy historii zamku – od czasów książęcej rodziny Hochbergów po wydarzenia związane z II wojną światową.

Drugą jest przygotowana w bardziej widowiskowej formule wersja „gwiazdorska”. Jej narratorem jest aktor i ambasador Wałbrzycha Leszek Lichota. W postać najsłynniejszej mieszkanki Książa, księżnej Daisy von Pless, wciela się natomiast również aktorka i ambasadorka Wałbrzycha Renata Dancewicz. Jej głosem wybrzmiewają między innymi autentyczne fragmenty pamiętników księżnej Daisy, dzięki czemu zwiedzający mogą spojrzeć na Książ także z perspektywy osoby przez dziesięciolecia związanej z rezydencją.

Trzecią polską propozycją jest wersja dziecięca, przygotowana specjalnie z myślą o najmłodszych zwiedzających i rodzinach. Czwartą polską wersją jest w języku migowym.

Coraz więcej języków dla zagranicznych turystów

Międzynarodowy charakter ruchu turystycznego sprawia, że oferta językowa zamku jest systematycznie poszerzana. Oprócz trzech polskich wersji audioprzewodnik ma też wersje angielską, niemiecką, czeską, francuską, hiszpańską, włoską, węgierską i ukraińską, a od sezonu letniego 2026 również koreańską i arabską.

Foto: Zamek Książ

Wprowadzenie języka koreańskiego jest odpowiedzią na zauważalną obecność gości z Korei Południowej na Dolnym Śląsku. Znaczenie ma tu także bezpośrednie połączenie lotnicze Wrocław–Seul. Regularne rejsy łączące stolicę Dolnego Śląska z Koreą Południową stworzyły zupełnie nowe możliwości rozwoju turystyki przyjazdowej w regionie.

Jednocześnie w Książu wyraźnie widać wzrost zainteresowania ze strony turystów z państw arabskich. Nowa arabska wersja audioprzewodnika ma umożliwić im pełniejsze poznanie zarówno historii zamku, jak i postaci związanych z dawnym dworem Hochbergów.

– Książ odwiedza dziś publiczność z praktycznie całego świata i musimy za tymi zmianami podążać. Chcemy, aby gość, który przyjeżdża do nas z drugiego końca Europy czy świata, mógł nie tylko zobaczyć piękne wnętrza, ale przede wszystkim zrozumieć ich historię. Koreańska i arabska wersja audioprzewodnika są kolejnym krokiem w tym kierunku. Już myślimy o następnych językach, bo Książ staje się coraz bardziej międzynarodową atrakcją turystyczną – mówi prezes Zamku Książ Dorota Karolewska, cytowana w komunikacie.

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Kolejne języki w planach

Zamek planuje już przygotowanie kolejnych ścieżek, odpowiadających zarówno obecnym trendom w turystyce międzynarodowej, jak i perspektywicznym rynkom, z których w kolejnych latach może przyjeżdżać na Dolny Śląsk coraz więcej gości.

– Wśród języków, które chcielibyśmy wprowadzić w następnej kolejności, są niderlandzki i portugalski, a także język chiński. Rozważamy zarówno wersję w języku mandaryńskim, skierowaną przede wszystkim do gości z Chin kontynentalnych, jak i wersję wykorzystującą zapis tradycyjny, przeznaczoną między innymi dla turystów z Tajwanu. Chcemy budować ofertę na przyszłość, a nie tylko reagować na to, co dzieje się dzisiaj – dodaje prezes Dorota Karolewska.

Rozbudowany system audioguide jest dziś jednym z najważniejszych narzędzi obsługi setek tysięcy turystów odwiedzających Książ każdego roku. Pozwala jednocześnie zachować dużą swobodę indywidualnego zwiedzania i opowiadać niezwykle bogatą historię zamku osobom pochodzącym z coraz bardziej odległych części świata.

Wraz z wprowadzeniem wersji koreańskiej i arabskiej Książ wykonuje kolejny krok w kierunku uczynienia jednej z największych polskich atrakcji turystycznych miejscem jeszcze bardziej dostępnym dla międzynarodowej publiczności.