Manifestacja przeszła przez centrum miasta Ibiza. Jej uczestnicy sprzeciwiali się planom zwiększenia potencjału turystycznego wyspy. Organizatorzy podkreślają, że nie są przeciwni modernizacji obiektów, ale zmianom, które mogłyby przyciągnąć większą liczbę turystów - pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

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Ile turystyki na Ibizie?

Według „Diario de Ibiza” organizatorzy pytają, czy planowane prace są motywowane wyłącznie potrzebami bieżącymi. Projekt wpisują w szerszą debatę dotyczącą ograniczeń rozwoju Ibizy i domagają się udziału mieszkańców w decyzjach dotyczących turystyki i infrastruktury służącej turystyce na wyspie.

Podczas demonstracji mieszkańcy wskazywali m.in. na nadmierne obciążenie źródeł wody, brak mieszkań, rosnące koszty utrzymania i problemy z utrzymaniem czystości. Twierdzą, że Ibiza już teraz ledwo radzi sobie z ruchem turystycznym, a zwiększenie liczby gości pogłębi trudności odczuwane przez mieszkańców, w tym młodych ludzi, próbujących związać swoje życie z wyspą.

Większe lotnisko, to więcej turystów

Projekt administratora lotniska, spółki Aena, zakłada przebudowę terminala. Obejmuje między innymi utworzenie nowej strefy dla lotów spoza strefy Schengen, reorganizację punktów kontroli bezpieczeństwa, budowę 32 bramek wejściowych, ośmiu nowych rękawów i rozbudowę strefy dla pasażerów.

Operator lotniska twierdzi, że modernizacja infrastruktury jest konieczną między innymi ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. Wskazuje jednocześnie, że zwiększenie powierzchni i liczby bramek nie musi oznaczać wzrostu liczby klientów.

Stowarzyszenie Młodych Mieszkańców Ibizy, jeden z organizatorów protestu, domaga się, aby władze uwzględniły głosy lokalnej społeczności i włączyły mieszkańców do debaty o przyszłości infrastruktury i modelu turystyki. Stowarzyszenie planuje przedstawić swoje żądania Radzie Wyspy (Consell de Ibiza), a następnie zdecydować o dalszych działaniach.