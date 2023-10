Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń tego okresu jest Jarmark Bożonarodzeniowy w Zagrzebiu. W konkursie European Best Destination jarmark w Zagrzebiu został trzykrotnie uznany za najpiękniejszy w Europie. To tam, miłośnicy świąt mogą poczuć niepowtarzalną atmosferę, która unosi się w powietrzu. W terminie od 2 grudnia 2023 do 7 stycznia 2024 czeka na Ciebie bogaty program koncertów, warsztatów, kulinarnych doświadczeń oraz fantastyczna zabawa, która przyciąga całe rodziny chcące spędzić czas na świeżym powietrzu. Jest to niepowtarzalna okazja na krótki wypad city break, ponieważ lot z Warszawy do Zagrzebia trwa niewiele ponad godzinę.

Jarmark bożonarodzeniowy na ulicy Tkalča w Zagrzebu ©CNTB Julien Duval

Jednym z charakterystycznych miejsc w Zagrzebiu jest Park Zrinjevac, gdzie można poczuć magię świąt, słuchając świątecznych koncertów i walca. Udekorowane światełkami platany dodają temu miejscu szczególnego uroku.

Szczególną popularnością w okresie świątecznym cieszy się również Plac króla Tomislava, który przemienia się w tętniące życiem lodowisko, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli mogą spróbować swoich sił na łyżwach. Otoczony aromatycznym zapachem pieczonych kasztanów, kiełbasek i grzanego wina, przyciąga całe rodziny, które pragną spędzić czas na świeżym powietrzu w atmosferze radości i zabawy.

Plac króla Tomislava w Zagrzebiu ©CNTB Julien Duval

W historycznym sercu miasta, czyli w Gornji Grad, można zrelaksować się przy kawie czy też przespacerować się przepięknie przystrojoną w duchu magii świąt promenadą Strossmayerovo Šetalište, ponadto warto odwiedzić takie miejsca jak ogród zoologiczny, Park Maksimir oraz atrakcje bożonarodzeniowe na ulicy Tkalča i Alei Sióstr Baković.

Oprócz Zagrzebia, inne regiony kontynentalnej Chorwacji również oferują wyjątkowe propozycje spędzenia Adwentu. Miłośnicy koni powinni odwiedzić Đakovo, gdzie słynna stadnina koni lipicańskich organizuje Bożonarodzeniowy Bal Lipicański. To wyjątkowe widowisko muzyczne jest niezapomnianym przeżyciem dla miłośników jazdy konnej i historii.

Kvarner, znany z łagodnego klimatu i krystalicznie czystych wód, także przynosi przytulny zimowy klimat. Opatija słynie z Festiwalu Czekolady, który odbywa się w terminie 10-12.11.2023 i przyciąga miłośników tego słodkiego smakołyku. Czekolada będzie obecna nie tylko w menu restauracji i kawiarni w Opatiji, ale także w specjalnie przygotowanych zabiegach w centrach SPA&Wellness miasta. Program Festiwalu obejmować będzie występy muzyczne znakomitych zespołów i artystów, interesujące warsztaty, wystawy i wykłady, a także tworzenie niesamowitych czekoladowych rzeźb. Ale to nie wszystko, bo od 1 grudnia do 7 stycznia "Najpiękniejszy Adwent nad Morzem" przyniesie świąteczną radość do znanych lokalizacji w Opatiji, takich jak park św. Jakuba, park Angiolina, plaża Slatina, Lungomare, Scena Letnia, targowisko miejskie i malownicza sąsiednia wioska rybacka Volosko, oferując wiele ekscytujących niespodzianek. Dzięki doskonałym restauracjom, nowoczesnym centrom SPA&Wellness oraz tradycji turystyki sięgającej prawie dwóch wieków, Opatija jest również w tym zimowym sezonie idealnym miejscem na udany wypoczynek. Tak więc, świąteczna magia i czekoladowa słodycz łączą się ze sobą, tworząc tym samym niezapomniane wrażenia i wyjątkową atmosferę.

Dekoracje świąteczne w mieście Opatija ©CNTB Julien Duval

Po czekoladowo-świątecznych przyjemnościach warto zrelaksować się na wyspie Lošinj, znanej jako wyspa witalności. Odwiedzający mogą skorzystać z dobrodziejstw tamtejszego mikroklimatu. Miejscowość Veli Lošinj, znana jest z talasoterapii oraz leczenia schorzeń skóry i dróg oddechowych, tworząc oazę zdrowia i odnowy.

Rijeka jest w wielu aspektach miastem szczególnym. Gdy wszyscy inni mają cztery pory roku, Rijeka, czerpiąc głównie z zimy i trochę z wiosny, stworzyła swój własny, jedyny w swoim rodzaju, piąty sezon. Nazywa się go Karnawałem. A w Rijece Karnawał zawsze pisze się z wielkiej litery i cieszy się ogromnym entuzjazmem.

Karnawał w Rijece rozpoczyna się 17 stycznia, w dniu Święta św. Antoniego, czyli jak to miejscowi nazywają – Antonja i trwa do Środy Popielcowej. Rozpoczyna się od podniesienia flagi karnawałowej, co zawsze ma miejsce w innym miejscu miasta. A kiedy flaga zaczyna falować, karnawałowe wozy przejeżdżają jeden po drugim, pozornie bez określonego kierunku, ale w rzeczywistości podążają dokładnie wyznaczoną trasą oraz starannie zaplanowanym planem. Wyjątkowość Karnawału w Rijece polega na tym, że za każdym, pozornie niezaplanowanym wydarzeniem, kryje się szczegółowo zaplanowana procedura karnawałowa.

Jednym z elementów Karnawału jest Dziecięca Parada Karnawałowa. W tym dniu liczne postacie z baśni i piękne stworzenia wyobraźni stają się głównymi bohaterami tego wydarzenia. Przebrane w stroje dzieci stanowią gwarancję i obietnicę, że tradycja karnawału nie zginie w tym regionie, ale będzie przekazywana przyszłym pokoleniom.

Tydzień po Dziecięcej Paradzie odbywa się finałowa Międzynarodowa Parada Karnawałowa, w której poprzez barwne kostiumy uczestnicy wyrażają swoje spojrzenie na bieżące wydarzenia społeczne. To wydarzenie, które łączy w sobie elementy europejskiego karnawału opartego na długotrwałych tradycjach kulturowych, folklorze i mitologii.

W sezonie zimowym, Gorski Kotar i Lika przemieniają się w krainę bajki, gdzie rzeki i strumienie zamarzają w dekoracjach z lodu, a lasy okrywają się malowniczym płaszczem zimowych kolorów.

Spacer po Parku Narodowym Jezior Plitwickich w okresie zimy ukazuje przed tobą całą symfonię zamarzniętych wodospadów. W lasach, gdzie drzewa szepczą na wietrze, można w pełni wchłonąć wyjątkową energię tej magicznej pory roku.

Park Narodowy Jezior Plitwickich ©CNTB Luka Esenko

Wszystkie te miejsca tworzą niepowtarzalną atmosferę i pozwalają odkryć Chorwację z zupełnie nowej zimowej strony, pełnej magii i radości. Z pewnością każdy turysta znajdzie coś dla siebie, czując niezapomniany klimat w sercu tego pięknego kraju.

