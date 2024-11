Więcej turystów w Grecji, ale mniej pieniędzy. Przedsiębiorcy rozczarowani

INSETE, dział analiz organizacji branżowej SETE, policzył, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku do kraju przyjechało ponad 32 miliony turystów.

22,6 miliona z nich przyleciało, co dało wzrost rok do roku o 7,9 procent. W samym wrześniu był to 3,7 miliona pasażerów, czyli o 7,1 procent więcej niż we wrześniu 2023 roku.

Pozostałe 10,3 miliona gości dotarło do Grecji drogą lądową. Tu zanotowano nawet większy wzrost, bo 14,5-procentowy.

Goście zagraniczni w Grecji – przyleciało ich więcej niż rok wcześniej

Z głównych lotnisk Grecji to w Atenach obsłużyło 6,3 miliona pasażerów z zagranicy, czyli o 13,1 procent więcej niż przed rokiem, w Salonikach 1,9 miliona (+2 procent), w Heraklionie 3,4 miliona (+6,4 procent).

Na Dodekanezie najlepszy wynik osiągnął port lotniczy Rodos z 2,7 miliona pasażerów (+13,3 procent), a na Kos wybrało się 1,2 miliona pasażerów (+3,4 procent).