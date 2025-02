Narty i źródła termalne - Polacy coraz częściej wybierają odpoczynek na Słowacji

W 2024 roku Słowację odwiedziło ponad 320 tysięcy polskich turystów, co oznaczało wzrost o 14,8 procent względem roku 2023 i 35 procent więcej niż przed pandemią w 2019 roku. Polska jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem zagranicznym dla słowackiej turystyki, ustępując jedynie Czechom.