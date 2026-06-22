Ponad sto lat później miasto nie straciło nic ze swojego wyjątkowego charakteru. Historyczne wille, reprezentacyjne promenady, śródziemnomorska roślinność oraz atmosfera dawnego kurortu sprawiają, że Opatija pozostaje jednym z najbardziej eleganckich adresów nad Adriatykiem. W samym sercu tej historii znajduje się Hotel Miramar, obiekt należący do sieci Hunguest Hotels, który pozwala współczesnym gościom doświadczyć wypoczynku inspirowanego Belle époque, czyli przełomem XIX i XX w.

Opatija – miejsce, które zachwyca od ponad 150 lat

Trudno znaleźć drugie miasto na chorwackim wybrzeżu o równie bogatej historii. Jeszcze w połowie XIX wieku Opatija była niewielką rybacką osadą. Wszystko zmieniło się za sprawą kupca Iginia Scarpy, który wybudował tutaj Villę, nazywając ją imieniem swojej przedwcześnie zmarłej żony: Angioliny. Budynek zaczął budzić wielkie zainteresowanie wśród arystokratów. W kolejnych latach zbudowano tam bezpośrednie połączenie kolejowe z Wiedniem, które spowodowało, że miasto zaczęło kwitnąć. Powstawały luksusowe hotele, reprezentacyjne wille, kawiarnie i uzdrowiska, a miejscowość zaczęły odwiedzać najważniejsze postacie ówczesnej historii takie, jakby chociaż słynny cesarz austriacki Franciszek Józef I.

Opatija od lat posiada również silne związki z Polską. Wśród jej gości znajdowali się Henryk Sienkiewicz, Stanisław Witkiewicz czy Józef Piłsudski. Do dziś spacerując słynną promenadą Lungomare można odnaleźć ślady tej historii dzięki tablicy upamiętniającej pierwszego marszałka polski oraz popiersia polskiego noblisty. Kurort zachwyca także swoim wyjątkowym położeniem pomiędzy Adriatykiem a pasmem górskim Učka. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów znajdują się średniowieczne miasteczka Istrii, malownicze winnice, Park Przyrody Učka oraz liczne nadmorskie miejscowości, które można odkrywać podczas jednodniowych wycieczek. To miejsce stworzone zarówno dla miłośników historii, jak i osób poszukujących spokojnego wypoczynku w śródziemnomorskim klimacie.

Hotel Miramar – wyjątkowy wypoczynek dla miłośników historii

Wśród najbardziej prestiżowych obiektów Opatiji szczególne miejsce zajmuje czterogwiazdkowy Hotel Miramar. Położony bezpośrednio przy promenadzie Lungomare i nad samym Adriatykiem obiekt od ponad wieku pozostaje symbolem eleganckiego wypoczynku. Jego historia rozpoczęła się od Villi Meyne, zaprojektowanej przez cenionego austro-czeskiego architekta Adolfa Tichy'ego. Powstała ona jako ekskluzywna rezydencja dla zamożnych gości odwiedzających wybrzeże Zatoki Kvarnerskiej.

W 1908 roku budynek przeszedł w ręce baronowej Horvath i rodziny Migl, otrzymując nazwę Villa Neptun. To właśnie wtedy willa zyskała elementy architektoniczne inspirowane słynnym Zamkiem Miramare pod Triestem we Włoszech i stała się jednym z najbardziej interesujących obiektów Opatiji. Dzisiejszy hotel oferuje 103 pokoje i apartamenty, w tym przestronne rezydencje z balkonami oraz widokiem na morze.

Hotel Miramar. Więcej niż miejsce noclegowe

Hotel Miramar jest miejscem stworzonym zarówno dla par szukających romantycznego wypoczynku, jak i rodzin podróżujących z dziećmi. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wellness obejmującej podgrzewany basen z wodą morską o powierzchni 200 m², kryty basen z jacuzzi, panoramiczną saunę fińską z widokiem na Adriatyk, sauny ziołowe, łaźnię parową, strefy relaksu oraz prywatną plażę. Uzupełnieniem oferty jest nowoczesne centrum fitness oraz szeroka gama zabiegów wellness i odnowy biologicznej.

Integralną częścią doświadczenia są również kulinaria. Restauracja Villa Neptun, której nazwa nawiązuje do historycznej części kompleksu, serwuje dania inspirowane kuchnią śródziemnomorską i tradycjami regionu Kvarner w Chorwacji. Wieczór można zakończyć w eleganckim Habsburg Barze lub podczas degustacji win, podziwiając panoramę zatoki.

Z hotelem związana jest również ciekawa historia łącząca Chorwację, Węgry i Polskę. Jedną z właścicielek związanych z tym miejscem była Laura von Kaszonyi, pochodząca z Węgier arystokratka, która po ślubie z Hugonem Hencklem von Donnersmarckiem zamieszkała w pałacu w Nakle Śląskim na południu Polski. Rodzina Donnersmarcków należała do najbogatszych rodów przemysłowych XIX wieku i posiadała majątki zarówno na Górnym Śląsku, jak i w Opatiji.

Jak dotrzeć do Opatiji?

Dla gości z Polski Opatija staje się łatwiej dostępna. Od sezonu letniego 2026 dostępne są bezpośrednie loty do Rijeki z Gdańska, Katowic i Lublina. To istotna zmiana, bo lotnisko Rijeka, położone na wyspie Krk, jest jednym z najwygodniejszych punktów przylotu do północnej Chorwacji. Z Rijeki do Opatiji można dotrzeć samochodem w około 30 minut.

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