Najlepsze kierunki All Inclusive na wakacje 2026

Lato 2026 z TUI zapowiada się jako jeden z najciekawszych sezonów wakacyjnych ostatnich lat, szczególnie dla osób wybierających komfortowe wyjazdy All Inclusive. To czas, w którym sprawdzone europejskie klasyki nadal utrzymują swoją silną pozycję, ale coraz mocniej konkurują z egzotycznymi kierunkami oferującymi inny poziom doświadczeń. Wśród najchętniej wybieranych miejsc znajdziesz:

Grecja,

Hiszpania,

Turcja,

Egipt,

Dominikana.

Grecja – klasyk, który nigdy nie zawodzi

Grecja od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych destynacji na wakacje All Inclusive i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w 2026 roku. To kierunek, który daje pełną swobodę: możesz postawić na spokojny hotel przy zatoczce albo tętniący życiem kurort, w którym wakacje trwają do późnej nocy.

Kreta, Santorini, Rodos czy Zakynthos to wyspy, które łączą wszystko, czego oczekuje się od urlopu: plaże, dobrą kuchnię i łatwy dostęp do lokalnych atrakcji. Wystarczy krótka wycieczka, żeby trafić do klimatycznej tawerny albo zobaczyć ruiny pamiętające starożytność.

Jak wygląda wypoczynek w Grecji All Inclusive?

All Inclusive w Grecji to nie tylko hotel i basen. Coraz częściej standardem są:

prywatne plaże hotelowe,

baseny infinity z widokiem na morze,

strefy wellness i SPA,

lokalna kuchnia serwowana w formie tematycznych kolacji.

To doskonały kierunek zarówno dla rodzin, jak i par – zwłaszcza dla tych, którzy chcą połączyć spokojny wypoczynek ze zwiedzaniem i aktywnościami takimi jak rejsy między wyspami czy snorkeling w krystalicznie czystej wodzie.

Hiszpania – energia, kultura i plaże

Hiszpania od wielu sezonów utrzymuje się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków All Inclusive, a jej popularność w 2026 roku wciąż pozostaje bardzo wysoka. To kraj, który zachwyca różnorodnością i daje wiele możliwości spędzania urlopu w zależności od stylu podróżowania.

Majorka, Teneryfa i Fuerteventura przyciągają szerokimi plażami, nowoczesnymi hotelami i doskonale rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. Z kolei kontynentalne regiony Hiszpanii pozwalają połączyć wypoczynek z odkrywaniem zabytkowych miast, lokalnych targów oraz klimatycznych promenad, które wieczorami tętnią życiem. Wyspy Kanaryjskie cieszą się szczególnym zainteresowaniem dzięki stabilnej pogodzie przez cały rok oraz dużemu wyborowi hoteli dostosowanych zarówno do rodzin, jak i osób szukających spokojniejszego wypoczynku. Baleary oferują natomiast bardziej śródziemnomorski klimat, lazurową wodę i bogatą ofertę rozrywek, w tym popularne beach cluby i wieczorne życie w kurortach.

Co warto zrobić w Hiszpanii?

spacerować po Barcelonie i podziwiać architekturę Gaudíego,

odkrywać Sewillę i andaluzyjskie uliczki,

zwiedzać wulkaniczne krajobrazy Lanzarote,

odpoczywać na Costa del Sol.

Hiszpania to także styl życia: tapas, owoce morza, wino i wieczory spędzane na świeżym powietrzu. Wiele hoteli All Inclusive oferuje animacje i kolacje tematyczne, które pozwalają lepiej poznać lokalną kulturę.

Egipt na wakacje 2026 – słońce, rafy koralowe i All Inclusive

Egipt to jeden z najbardziej niezawodnych kierunków wakacyjnych, jeśli chodzi o pogodę. Przez większość roku można tu liczyć na pełne słońce, a ciepłe wody Morza Czerwonego skrywają jedne z najpiękniejszych raf koralowych na świecie. Popularne kurorty, takie jak Hurghada czy Sharm el-Sheikh, oferują szeroki wybór hoteli All Inclusive położonych tuż przy plaży. W wielu z nich dostępne są pomosty prowadzące bezpośrednio do raf, co sprawia, że podwodny świat jest dosłownie na wyciągnięcie ręki.

To idealny kierunek dla osób, które chcą połączyć błogi wypoczynek z aktywnym odkrywaniem morskiego świata. Snorkeling wśród kolorowych ryb, nurkowanie przy rafach czy rejsy łodziami ze szklanym dnem to jedne z najpopularniejszych sposobów spędzania czasu nad Morzem Czerwonym.

Dlaczego Egipt to idealny wybór na egzotyczny wypoczynek?

Egipt to nie tylko plaże, ale też bogata oferta wycieczek po pustyni i zabytkach starożytności. Wśród najchętniej wybieranych atrakcji znajdują się:

pustynne safari jeepami po złotych wydmach,

przejażdżki na wielbłądach,

wizyty w beduińskich wioskach,

zachody słońca na pustyni, które tworzą niezapomniany klimat.

Ogromnym atutem Egiptu są także wycieczki do najważniejszych zabytków świata starożytnego. W Kairze można zobaczyć słynne piramidy w Gizie i Sfinksa, a w Luksorze imponujące świątynie oraz Dolinę Królów – miejsca, które pozwalają poczuć skalę dawnej cywilizacji faraonów.

Turcja – All Inclusive w najlepszym wydaniu

Turcja od lat jest jednym z liderów wakacji All Inclusive. To tutaj standard hoteli często wyznacza poziom dla całej branży. Rozległe resorty, imponujące baseny, aquaparki i bardzo bogata oferta gastronomiczna sprawiają, że wielu turystów spędza większość urlopu na terenie hotelu.

Do najchętniej wybieranych regionów należą Riwiera Turecka oraz Wybrzeże Egejskie, gdzie nowoczesne obiekty harmonijnie łączą się z pięknymi plażami i malowniczymi zatokami. To kierunek idealny zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i par poszukujących komfortowego wypoczynku w słonecznym klimacie.

Turcja All Inclusive – komfort, który idzie w parze z atrakcjami

Choć hotele oferują niemal wszystko, Turcja zachęca także do odkrywania jej poza resortem. Rejsy wzdłuż turkusowego wybrzeża pozwalają podziwiać ukryte zatoki i skaliste klify, a wizyty na lokalnych bazarach to okazja do zanurzenia się w kolorach, zapachach i smakach regionu. Miłośnicy historii mogą odwiedzić imponujące stanowiska archeologiczne, takie jak Efez czy Pergamon, a także niezwykłe Pamukkale z białymi tarasami wapiennymi oraz Kapadocję, słynącą z bajkowych krajobrazów i lotów balonem o wschodzie słońca.

Warto również skorzystać z tradycyjnego hammamu – tureckiej łaźni, która łączy relaks z lokalną kulturą i stanowi doskonałe uzupełnienie wakacyjnego wypoczynku. Dzięki temu Turcja oferuje wyjątkowe połączenie wysokiego standardu hoteli z bogactwem atrakcji, historii i niezapomnianych doświadczeń.

Dominikana – karaibski raj

Dominikana to kierunek stworzony dla osób, które marzą o prawdziwie tropikalnym wypoczynku – z białym, miękkim piaskiem, palmami kołyszącymi się na wietrze i turkusową wodą rozciągającą się po horyzont. Region Punta Cana słynie z rozległych resortów All Inclusive, które zapewniają pełen komfort wypoczynku: restauracje serwujące kuchnię z różnych zakątków świata, rozbudowane strefy basenowe z widokiem na ocean oraz bogaty program animacji i wieczornych atrakcji.

Co robić na Dominikanie?

Dominikana oferuje wiele możliwości odkrywania karaibskiej natury i lokalnego klimatu. Popularne są rejsy katamaranem na pobliskie wysepki, takie jak Saona, gdzie można zobaczyć rajskie plaże i krystalicznie czystą wodę. Dużym zainteresowaniem cieszą się także wycieczki do wodospadów w regionie Damajagua, ukrytych w gęstej, tropikalnej roślinności, które pozwalają połączyć trekking z kąpielą w naturalnych basenach.

Na miejscu warto spróbować lokalnych smaków – świeżych owoców tropikalnych, dań kuchni kreolskiej oraz karaibskiego rumu, który jest ważnym elementem tamtejszej kultury. Aktywni mogą spróbować sportów wodnych takich jak snorkeling czy paddleboarding, wybrać się na przejażdżkę konną wzdłuż plaży lub odkrywać mniej znane, dzikie zakątki wybrzeża.

Który kierunek najlepiej pasuje do Twojego stylu wypoczynku?

Wybór idealnych wakacji All Inclusive w 2026 roku zależy przede wszystkim od tego, jak chcesz spędzić urlop i czego od niego oczekujesz. Jedne kierunki kuszą bliskością i sprawdzonym komfortem, inne pozwalają zanurzyć się w egzotycznym klimacie i odkrywać zupełnie nowy świat. Wszystkie łączy jednak jedno – wygoda, słońce i warunki sprzyjające prawdziwemu odpoczynkowi. Dzięki tej różnorodności z łatwością znajdziesz miejsce dopasowane do swoich wakacyjnych planów.

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