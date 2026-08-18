Coraz mniej Polaków ogranicza swoje plany wyjazdowe do lipca i sierpnia, doceniając zalety podróży jesiennych: niższe ceny, mniej turystów i bardziej komfortowe temperatury – pisze w komunikacie wyszukiwarka lotów Kiwi.com. Jak wynika z jej danych, liczba rodzimych pasażerów podróżujących między wrześniem a listopadem 2026  wzrosła, licząc rok do roku, o 43,1 proc., a liczba rezerwacji  –  o 51,5 procent.

Co więcej, jesienne wyjazdy nie są już domeną wyłącznie podróżujących w pojedynkę czy par bez dzieci. Coraz częściej decydują się na nie także rodziny. Podium rankingu najpopularniejszych kierunków zajmują Włochy, Hiszpania i Grecja, a kolejne miejsca Malta, Portugalia i Chorwacja.

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Nowe kierunki rosną w siłę

Jednocześnie dynamicznie rośnie zainteresowanie mniej oczywistymi kierunkami. W tej kategorii liderem są Węgry, które zanotowały 190-procentowy wzrost liczby pasażerów. Za nimi plasują się Islandia (+147 proc.), Gruzja (+141 proc.), Szwajcaria (+133 proc.) i Rumunia (+130 proc.).

Wzrosty w okresie jesiennym notują niemal wszystkie popularne kierunki urlopowe. Znacznie więcej Polaków będzie podróżować w tym roku do Albanii (+128 proc.), na Maltę (+59 proc.), do Portugalii (+46 proc.), Turcji (+49 proc.) i Maroka (+88 proc.). Na popularności zyskuje również Japonia, którą odwiedzi o 75 proc. więcej polskich turystów, a także inne dalekie kierunki, takie jak Korea Południowa i Singapur.

– Jesień staje się coraz atrakcyjniejszym czasem na podróżowanie, szczególnie dla osób, które mogą pozwolić sobie na wyjazd poza tradycyjnym sezonem wakacyjnym – mówi rzeczniczka Kiwi.com, Daniela Chovancová, cytowana w komunikacie. – Wrzesień i październik oferują świetny kompromis: łagodniejsze temperatury, mniej turystów i możliwość spokojniejszego odkrywania popularnych miejsc. Dla podróżnych, którzy chcą uniknąć intensywnych letnich upałów, wyjazd właśnie jesienią może być świetną alternatywą dla rosnącego trendu „coolcationingu” – dodaje.

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Tańsze bilety, krótsze wyjazdy

Jesienne podróże zyskują na popularności również dlatego, że są przystępniejsze cenowo. Jak zauważa Kiwi.com, mimo znaczącego wzrostu liczby polskich pasażerów mediana ceny biletu spadła w analizowanym okresie o 9,4 procent (ze 133,2 do 120,7 euro).

Jesienne podróże nie są długie – mediana długości pobytu nadal wynosi pięć dni, co potwierdza popularność krótszych wyjazdów. Z kolei mediana czasu między rezerwacją a wylotem to 85 dni.