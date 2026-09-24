Dwa nowe promy wejdą do eksploatacji w 2030 roku i będą kursować na trasie Göteborg - Frederikshavn
Dwa nowe promy typu RoPax będą mogły przewozić 1500 pasażerów i fracht zajmujący 2750 metrów linii ładunkowej – podaje Stena Line w komunikacie prasowym. Zaprojektowane jako jednostki obsługujące rejsy dzienne, będą kursować na trasie Göteborg (Szwecja) – Frederikshavn (Dania).
Statki zostaną wyposażone w technologię napędu hybrydowego, umożliwiającą korzystanie zarówno z paliwa konwencjonalnego, jak i energii elektrycznej. Będą również przystosowane do przejścia na napęd w pełni elektryczny, gdy tylko powstanie niezbędna infrastruktura do ładowania akumulatorów.
– To historyczna inwestycja, która pozwala nam na kolejne kroki w kierunku zrównoważonej modernizacji floty. Dwa nowe promy wzbogacą naszą ofertę, przenosząc jakość podróży na wyższy poziom. Jednocześnie zabezpieczamy realizację naszych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i przygotowujemy się na nadchodzące, bardziej rygorystyczne wymogi środowiskowe – mówi dyrektor generalny Stena Line Niclas Mårtensson, cytowany w komunikacie.
Jednostki obecnie obsługujące trasę Göteborg – Frederikshavn, czyli Stena Danica i Stena Jutlandica, służą na tej trasie od wielu lat. Stena Danica rozpoczęła kursowanie w 1984 roku, a Stena Jutlandica w 1996.
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Nowo zamówione statki mają rozpocząć obsługę trasy między Göteborgiem a Frederikshavn w 2030 roku. Jednostki te będą również przystosowane do obsługi innych tras dziennych w ramach siatki połączeń firmy.
– Nasze obecne statki były niezawodne i przez lata doskonale sprawdzały się na trasie do Danii. Jednak nowa generacja promów E-Flexer będzie stanowić ogromny krok naprzód zarówno dla pasażerów, jak i klientów frachtowych. Pozwoli nam zaoferować niezwykle atrakcyjną i nowoczesną ofertę, wyróżniającą się znaczną poprawą w zakresie zrównoważonego rozwoju, komfortu, jakości obsługi oraz pojemności ładunkowej – mówi dyrektor regionu Dania w Stena Line Christina Bromander.
– Dzięki nowym jednostkom zwiększamy nasze możliwości przewozu ładunków, co, naszym zdaniem, będzie szczególnie istotne w kontekście planowanego przeniesienia działalności do nowego portu w Arendal w Göteborgu. Panujące tam warunki sprzyjają rozwojowi przewozów towarowych, oferując między innymi większe możliwości w zakresie transportu intermodalnego dzięki dostępowi do infrastruktury kolejowej – dodaje.
Dwie nowe jednostki będą szóstym i siódmym promem typu E-Flexer we flocie Stena Line. Pierwszy z nich wszedł do eksploatacji w 2019 roku. Obecnie trzy jednostki tego typu obsługują połączenia na Morzu Irlandzkim, a dwie – Stena Estelle i Stena Ebba – kursują między Szwecją a Polską na linii Gdynia – Karlskrona.
Nowe statki zostaną zbudowane w chińskiej stoczni China Merchants Industry Weihai, która dotychczas wyprodukowała już 15 jednostek typu E-Flexer.
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Długość: 214,5 m
Szerokość: 27,8 m
Trzy pokłady samochodowe: jeden dla samochodów osobowych i dwa dla pojazdów ciężarowych
Pojemność frachtowa: 2750 metrów linii ładunkowej
Liczba pasażerów: 1500
Prom dzienny, wyposażony w 50 kabin dla kierowców pojazdów ciężarowych
Miejsce budowy: stocznia China Merchants Industry Weihai
Planowany termin oddania do eksploatacji: 2030 rok
Stena Line to operator promowy z siedzibą w Göteborgu, założony w 1962 roku. Jego flota liczy 40 statków, które obsługują 19 tras w Europie Północnej i na Morzu Śródziemnym, realizując 35 tysięcy rejsów rocznie. Stena Line zatrudnia 8750 pracowników, a jej roczny obrót wynosi 20,2 miliarda koron szwedzkich.
W Polsce Stena Line jest obecna od 1995 roku. Promami z charakterystycznym czerwonym kominem kursuje między Gdynią a Karlskroną w południowej Szwecji. Co roku tę trasę pokonuje kilkaset tysięcy pasażerów i dziesiątki tysięcy samochodów osobowych i ciężarowych, korzystając z trzech statków: Stena Spirit, a także dwóch nowych promów klasy E-Flexer, Stena Estelle i Stena Ebba, o długości 240 metrów.
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