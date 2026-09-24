Costa Cruises uruchamia pierwszą kampanię wizerunkową w Polsce, przybliżając polskim podróżnym włoskie „la bella vita”
Costa Cruises wystartowała z pierwszą kampanią wizerunkową adresowaną do polskich podróżnych, o czym informuje w komunikacie prasowym. Jej motywem przewodnim jest „la bella vita” – „koncepcja kreatywna inspirowana włoskim stylem życia, celebrująca piękno, odkrywanie świata i wspólnie spędzany czas”.
„Dzięki tej idei Costa przedstawia bardziej emocjonalną i angażującą wizję podróżowania w formule rejsu, w której każda podróż staje się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowych chwil – zarówno na pokładzie, jak i na lądzie” – czytamy w komunikacie.
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Ścieżkę dźwiękową kampanii stanowi włoski klasyk „Quando Quando Quando” Tony’ego Renisa, wybrany po to, aby jeszcze mocniej podkreślić włoski charakter marki Costa.
– Ta kampania jest ważnym kamieniem milowym w sposobie, w jaki Costa wprowadza swoją markę na nowe rynki – mówi wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży bezpośredniej w Costa Crociere Giovanna Loi, cytowana w komunikacie.
– W wypadku polskich podróżnych Costa chce reprezentować nowoczesny, włoski sposób podróżowania – taki, który buduje wyjątkowe poczucie zachwytu, zamienia wakacje w wartościowe, wspólne chwile i pozwala doświadczać przeżyć, które są możliwe tylko z Costa – dodaje.
Kampania potrwa sześć tygodni – od 21 września do 31 października – i będzie prowadzona w ramach działań multimedialnych, obejmujących telewizję, CTV, radio, VOD i media społecznościowe. 30-sekundowy spot będzie emitowany w najważniejszych polskich kanałach telewizyjnych i sieciach connected TV, a także na YouTubie i platformach Mety. Radio odegra kluczową rolę w początkowej fazie kampanii, zapewniając ogólnopolski zasięg.
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Po wprowadzeniu polskiej wersji językowej aplikacji Costa App, Costa Cruises uruchomiła również polskojęzyczną stronę internetową (dostępną od 15 września).
– Polska jest rynkiem o ogromnym potencjale i z dumą otwieramy ten nowy rozdział – podkreśla dyrektor ds. rynków międzynarodowych Mirco Vassallo.
– Wraz z pierwszą kampanią brandową dedykowaną Polsce – wspieraną przez rozwijane przez nas polskojęzyczne narzędzia cyfrowe oraz rozbudowę lokalnego zespołu handlowego – dokonujemy konkretnej, długoterminowej inwestycji w ten rynek. Wzmacniamy naszą organizację i zwiększamy zasoby, aby być jeszcze bliżej naszych gości i partnerów biznesowych, zapewniając im narzędzia i wsparcie potrzebne do wspólnego rozwoju – dodaje.
Costa Cruises to włoska firma z siedzibą w Genui, będąca częścią Carnival Corporation. Działa od ponad 78 lat. Flota Costa Cruises składa się z ośmiu statków, pływających po Morzu Śródziemnym, Europie Północnej, Wyspach Kanaryjskich, Karaibach, Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej.
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