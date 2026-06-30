MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ OLX

Wyjazdy wypoczynkowe pozostają ważnym elementem planów urlopowych Polaków, jednak sposób ich organizacji i spędzania różni się w zależności od wieku. Takie wnioski płyną z najnowszego badania SW Research zrealizowanego na zlecenie OLX.

I tak, wiek wyraźnie wpływa na częstotliwość wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Najmłodsi respondenci są najbardziej aktywni i częściej planują kilka wyjazdów w ciągu roku, podczas gdy wraz z wiekiem rośnie odsetek osób ograniczających się do jednego lub dwóch urlopów rocznie.

Szczególnie widoczne jest to wśród badanych po 50. roku życia, którzy wyjeżdżają rzadziej – najczęściej raz lub dwa razy w roku. Wyniki badania pokazują, że etap życia i wiek mają istotny wpływ na sposób planowania wypoczynku.

Z kim wyjeżdżamy

Wiek wyraźnie różnicuje zarówno to, z kim Polacy wyjeżdżają na wypoczynek, jak i to, w jaki sposób organizują takie wyjazdy. Najmłodsi najczęściej spędzają weekendy w gronie rodziny – z rodzicami lub rodzeństwem, podczas gdy w starszych grupach wiekowych ten model staje się coraz rzadszy, a relacje podróżnicze bardziej partnerskie lub indywidualne.

Wśród osób w wieku 35–49 lat dominuje model rodzinny, czyli wyjazdy z partnerem i dziećmi, który stanowi podstawową formę spędzania zarówno krótszych, jak i dłuższych urlopów. Z kolei respondenci po 50. roku życia częściej wybierają wypoczynek w parach, co wskazuje na większą koncentrację na wyjazdach we dwoje.

Różnice pokoleniowe widoczne są także w podejściu do organizacji wypoczynku. Młodsi respondenci stawiają na większą elastyczność i ograniczają planowanie do kluczowych elementów, jednocześnie najczęściej korzystając z wyjazdów weekendowych. Osoby w wieku 35–49 lat preferują bardziej zaplanowane formy wypoczynku, natomiast najstarsi badani częściej łączą samodzielną organizację z większą spontanicznością w podejmowaniu tego typu decyzji.

Preferencje noclegowe

Badanie zrealizowane na zlecenie OLX pokazuje, że wiek wpływa zarówno na to, z kim Polacy wyjeżdżają na wypoczynek, jak i na to, w jaki sposób jest on organizowany.

Najmłodsi częściej decydują się na tańsze formy zakwaterowania, takie jak hostele czy domki, co można łączyć z opcją dzielenia kosztów między większą liczbę osób. Z kolei osoby w wieku 25–34 lata chętniej wybierają apartamenty i mieszkania, zwracając przy tym uwagę na komfort pobytu, standard obiektu i dostępność dodatkowych atrakcji.

W starszych grupach wiekowych większą popularnością cieszą się bardziej tradycyjne formy zakwaterowania. Hotele oraz pokoje u prywatnych właścicieli traktujemy jako rozwiązania przewidywalne i sprawdzone, zapewniające podczas wyjazdu wygodę i poczucie bezpieczeństwa.

Interesujące różnice pojawiają się również w podejściu do wydatków. Wbrew powszechnemu przekonaniu to właśnie młodsi respondenci są częściej skłonni przeznaczać na noclegi większe kwoty.

A jak wyglądają wydatki analizowane przez pryzmat wieku? Według badania zrealizowanego na zlecenie OLX połowa osób do 24. roku życia deklaruje budżet na poziomie 201–400 zł za osobę podczas wyjazdów weekendowych. Osoby z tej grupy wiekowej częściej niż pozostali dopuszczają także wyższe wydatki podczas dłuższych pobytów. Starsi respondenci podchodzą do kosztów bardziej zachowawczo i częściej poszukują ofert pozwalających utrzymać wydatki na niższym poziomie.

– Wyniki badania doskonale ilustrują to, jak w zależności od wieku zmieniają się nasze preferencje dotyczące noclegów. Dlatego też właściciele kwater, przygotowując ogłoszenie, powinni myśleć nie tylko o standardzie obiektu, wyposażeniu czy dostępnych atrakcjach, ale także o tym, do jakiego typu turysty jest ono skierowane. Spokojna okolica, bliskość natury czy kameralny charakter miejsca mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób starszych, które szukają odpoczynku i wyciszenia. Z kolei młodsi podróżni częściej zwracają uwagę na dostęp do atrakcji, aktywności czy życia towarzyskiego. Wyeksponowanie tych atutów pomoże dotrzeć do właściwych odbiorców, a tym samym zwiększy szanse na zainteresowanie noclegiem – komentuje Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager OLX.

Wszyscy podróżujący, niezależnie od wieku, mają dziś do dyspozycji bardzo szeroki wybór miejsc noclegowych – od pokoi i apartamentów po domki czy obiekty agroturystyczne. Dzięki platformom takim jak OLX mogą łatwo porównywać oferty pod kątem standardu, lokalizacji i cen, dopasowując je zarówno do charakteru wyjazdu, jak i własnych preferencji i możliwości finansowych.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ OLX