Ekspert: Południowa Europa walczy z pożarami. To może być nowa normalność

Rekordowe upały notowane we Włoszech również skutkowały pożarami. Tylko na Sycylii władze odnotowały pod koniec lipca ponad tysiąc pożarów, a płonęły także tereny w Kalabrii i Apulii.

Teraz najpoważniejsza jest sytuacja w greckim regionie Aleksandropolis, gdzie spłonęło już ponad 80 tys. ha lasów. Pożar ten jest największym zanotowanym w Unii Europejskiej od 2000 roku, kiedy zaczął działać system pomiarów EFFIS. Drugi raz w tym roku Grecja uruchomiła unijny Mechanizm Ochrony Ludności, a do walki z ogniem ruszyły jednostki strażackie z różnych krajów UE.

– Jeżeli nie powstrzymamy zmian klimatu, jeżeli nadal będzie wzrastała średnia temperatura, jeżeli będzie wzrastało w wyniku tego parowanie, to możemy i powinniśmy się spodziewać, że pożary nie będą czymś, co będzie nas zaskakiwało i będzie czymś nadzwyczajnym, ale będzie to niestety nowa normalność – ocenia ekspert Koalicji Klimatycznej.

Jak podkreśla, Europa jest szczególnie zagrożona, bo klimat ociepla się tutaj szybciej niż w innych rejonach.

– W związku z tym zagrożenie pożarowe wzrasta w całej Europie, w tym również w Polsce. 80–90 procent pożarów jest spowodowane działalnością człowieka, więc jednym z działań i skutków tego, co się dzieje, może być dla nas przedłużenie okresu, kiedy wstęp do lasów będzie zabroniony. Już dzisiaj bardzo często, jeżeli jest zbyt sucho w lesie, nadleśnictwa zabraniają wstępu po to, żeby chronić las przed pożarem. Ponieważ będzie dłuższy okres, kiedy będzie gorąco i sucho, w związku z tym tego typu reakcje, czyli zakazy wstępu do lasu, będą występowały znacznie częściej – mówi Karaczun.