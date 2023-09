Bruksela: Równe prawa dla podróżnych z niepełnosprawnościami, niezależnie od kraju

Dla osób z niepełnosprawnościami przejazd własnym samochodem jest często najwygodniejszą, a czasem jedyną opcją podróży. By ułatwić tej grupie swobodne przemieszczanie się, Komisja Europejska chce ustawą zagwarantować jej dostęp do równego traktowania we wszystkich państwach członkowskich.