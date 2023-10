W Tajlandii turyści będą mogli imprezować do rana. Mają wydawać więcej pieniędzy

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Tajlandii udało się osiągnąć porozumienie w sprawie zmiany regulacji określających zasady działania lokali rozrywkowych znajdujących się w regionach turystycznych kraju. Informację podała rzeczniczka resortu Traisuree Taisaranakul – pisze portal Bangkok Post.

Reklama

Reklama

Sprawa jest poważna. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele ministerstw turystyki i sportu, transportu, finansów, rozwoju społecznego i bezpieczeństwa ludności, zdrowia publicznego, pracy i sprawiedliwości, a także Rady ds. Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju Społecznego oraz kilku instytucji publicznych z policja na czele.

Chodzi o wytyczne dla władz regionów z potencjałem turystycznym, dotyczących zasad prowadzenia działalności rozrywkowej. Kiedy zostaną określone, administracje lokalne będą mogły zgłaszać wnioski o zgodę na otwarcie klubów do czwartej nad ranem.

Turystyka jest ważną gałęzią gospodarki dla Tajlandii. W 2019 roku odwiedziło ją prawie 40 milionów gości z zagranicy, co przełożyło się na przychody w wysokości 53,2 miliarda dolarów, podaje agencja Associated Press. Z kolei tajlandzki portal Khaosod informuje, że od stycznia do 10 września tego roku do Tajlandii przyjechało 18,5 miliona turystów – wpływy z tego tytułu wyniosły 21,68 miliarda dolarów.