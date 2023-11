Wiadomo już, od kiedy zapłacimy w Wenecji za zwiedzanie miasta. 5 euro od osoby

Centrum wokół Placu św. Marka, mostu Rialto i wszystkich kanałów traci stałych mieszkańców - obecnie jest ich mniej niż 50 tysięcy. Tymczasem odwiedzających w niektóre dni można naliczyć dwukrotnie więcej. Wówczas przez wąskie uliczki trudno przejść.

Za wejście do centrum miasta płacić będą tylko goście jednodniowi, których jest bardzo wielu. By móc zwiedzić Wenecję, muszą ściągnąć na swój telefon kod QR. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na zwiedzaniu centrum bez tego kodu, będącego „biletem do Wenecji”, musi liczyć się z grzywną w wysokości od 50 do 300 euro.

Osoby, które w mieście mają wykupiony nocleg, będą z nowej opłaty zwolnione - płacą już inną wliczoną w cenę pobytu. Również osoby przyjeżdżające do Wenecji do pracy nie będą płacić wspomnianych 5 euro, podobnie jak dzieci do 14 roku życia.

Miasto chce przeznaczyć wpływy na utrzymanie kanałów, ulic i budynków.