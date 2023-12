Które muzea są najpopularniejsze na świecie? Google poznał odpowiedź

Luwr, Muzeum Brytyjskie (The British Museum) i Muzeum Orsay (Musée d'Orsay) - to trzy najczęściej wyszukiwane w internecie w 2023 roku muzea według Google'a. Internetowy gigant jak co roku pokazał, co w ostatnich dwunastu miesiącach najbardziej interesowało internautów.