W Wenecji pozostało mniej niż 50 tysięcy mieszkańców. Właściciele nieruchomości wolą zarabiać na wynajmie turystycznym, a sklepy i zakłady rzemieślnicze przekształciły się w „przyjazne turystom centra handlowe sprzedające t-shirty i lody”, przez co Wenecja stała się „niezdatna do zamieszkania”.

Ateny, Grecja

Według Greckiej Konfederacji Turystyki w 2022 roku liczba turystów w Atenach gwałtownie wzrosła, ale zmniejszyły się zarówno ich wydatki, jak i długość pobytu. Miasto stanęło przed nowym problemem - falą jednodniowych gości wysiadających ze statków wycieczkowych. W 2022 roku do Aten przypłynęło 760 wycieczkowców - więcej niż kiedykolwiek wcześniej. To one są głównym powodem zatłoczenia najpopularniejszej atrakcji miasta - Akropolu. W dniach, kiedy w Atenach cumuje dużo wycieczkowców, na Akropolu „panuje chaos”.

Akropol odwiedza codziennie około 17 tysięcy turystów. Tak duża liczba nie tylko stwarza ryzyko nadwyrężenia obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ale też sprawia, że z okolicznych dzielnic znika miejscowy koloryt i tradycyjny styl życia.

„Centrum zostało zalane hotelami, apartamentami Airbnb, barami, kawiarniami, restauracjami. I choć wiele nowych obiektów to ciekawe dodatki do tkanki miejskiej, to jednak kiedy wypierają one codzienne życie, miasto traci urok i staje się płaskie” - czytamy.

Góra Fudżi, Japonia

Według danych japońskiego Ministerstwa Środowiska w tegorocznym sezonie wspinaczkowym czterema szlakami turystycznymi na Fudżi weszło 221,3 tysiąca osób. Oblegany jest nie tylko sam szczyt, ale też stacja Fuji-Subaru na szlaku Yoshida - popularny punkt początkowy i końcowy wspinaczki, który tego lata odwiedziły około 4 miliony osób.