Turyści z pokolenia Z - słuchają rodziców, a posty planują jeszcze przed podróżą

Postmilenialsi, bo tak nazywana jest czasem ta grupa, sami lubią tworzyć materiały, którymi dzielą się w mediach społecznościowych. Prawie połowa z nich zamieszcza zdjęcia i filmy z wyjazdów na swoich profilach. Co ciekawe, tworzenie treści jest często wcześniej zaplanowane – podróżni dokładnie wiedzą, gdzie znajdą miejsca do przygotowania ciekawego postu. 70 procent przyznaje się do ich wyszukiwania jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Ważną rolę odgrywają przy tym elementy budujące nastrój, takie jak zachody słońca, oświetlenie i krajobraz w tle.

Dla jednej trzeciej podróż jest sukcesem tylko, kiedy wrażeniami z niej można podzielić się z fanami i znajomymi w mediach społecznościowych.

Nie wszyscy młodzi są jednak miłośnikami publicznego chwalenia się wyjazdami. 40 procent przyznaje, że czuje się do tego zmuszonych – częściej dotyczy to mężczyzn niż kobiet.

Media społecznościowe wpływają na młodych podróżników jeszcze w inny sposób – prawie połowa przyznaje, że z powodu treści, które tam znajdują, odczuwa konieczność odwiedzenia jak największej liczby miejsc.

Podróże dla postmilienialsów są bardzo ważne, ale prawie dwie trzecie woli miejsca z dala od turystyki masowej. 76 procent chce podczas wyjazdu przeżyć coś wyjątkowego. Osoby z tej grupy w świat ruszają zazwyczaj w towarzystwie partnerów, przyjaciół lub rodziny.

HolidayCheck zapytał też o kwestie finansowe – 64 procent pytanych dysponowało w ostatnich 12 miesiącach budżetem co najmniej tysiąca euro, przy czym dla ponad dwóch trzecich cena nie była jedynym kryterium wyboru oferty. Dla połowy znaczenie mają też kwestie środowiskowe, choć prawdą jest, że druga połowa nie przywiązuje do nich wagi.