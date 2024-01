Sztuczna inteligencja wskazała idealne miejsca na wakacje w 2024 roku

Firma Mabrian specjalizująca się w badaniach turystycznych zaangażowała sztuczną inteligencję do przeanalizowania ponad 380 milionów komentarzy i wzmianek na temat podróży i miejsc turystycznych, które pojawiły się w rozmowach w mediach społecznościowych od stycznia do października 2023 roku.

Analiza ujawniła aktualne trendy i najczęstsze powody, dla których ludzie wyruszają w podróż. Na podstawie tych informacji, a także danych dotyczących połączeń lotniczych, Mabrian ułożył listę miejsc turystycznych w Europie, które będą najbardziej zyskiwać na popularności w 2024 roku.

Badanie wykazało, że coraz więcej turystów traci zainteresowanie konwencjonalnym wypoczynkiem (np. plażowaniem, zakupami, zwiedzaniem muzeów i zabytków) na rzecz turystyki doświadczeń (np. przyrodniczej, aktywnej, gastronomicznej, wellness) - liczba tego rodzaju podróży wzrosła od 2019 roku zarówno w Europie, jak i na całym świecie o 8 punktów procentowych.

Włochy wygrywają w rankingu kierunków turystycznych

Najszybciej rośnie zainteresowanie turystyką aktywną i przyrodniczą - w Europie od 2019 roku odpowiednio o 5 i 3 punkty procentowe. Nieco mniej niż przed pandemią motywują Europejczyków do podjęcia podróży kultura i sztuka (spadek o 3 punkty procentowe) i wypoczynek na plaży (spadek o 2 punkty procentowe). Mimo to kultura wciąż pozostaje główną motywacją do podróży po Europie (dla 27 procent podróżnych).