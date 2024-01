Wizz Air przygotował swój ranking na podstawie danych z recenzji na portalu dla podróżników TripAdvisor. Lista obejmuje miasta z największą liczbą pięciogwiazdkowych recenzji wystawionych przez osoby podróżujące w pojedynkę.

Reklama

Listę otwiera Rodos w Grecji, a za nim plasują się Split w Chorwacji, portugalskie Faro, turecki Stambuł i Florencja we Włoszech. Pierwszą dziesiątkę zamyka Kraków, ale nie jest dziesiątą destynacją, ponieważ po drodze kilka miejsc zajęło te same pozycje w tym rankingu ex equo.

Rodos zostało uznane za najbardziej idylliczne miasto dla podróżujących w pojedynkę – 76 procent z nich oceniło wyspę na pięć gwiazdek. Atrakcje wyspy też otrzymały większość recenzji z najwyższą notą (79 procent). Również recenzje tamtejszych restauracji zgromadziły aż 73 procent pięciogwiazdkowych opinii.

Drugie miejsce w rankingu najlepszych kierunków przypadło Splitowi w Chorwacji, który zgromadził 73 procent pięciogwiazdkowych recenzji od podróżujących samotnie. Ich zdaniem jego atrakcje zasłużyły na najwyższe uznanie wśród 81 procent oceniających, a walory kulinarne u 66 procent.