Filipiny – gorący kierunek na zimę. Poznaj ten kraj wygodnie i bezpiecznie

Podczas pobytu na Filipinach będzie też okazja zobaczyć pola ryżowe – ich widok jest naprawdę spektakularny, a przejazd wśród nich uwieńczy wizyta kajakami w niezwykłym miejscu zwanym Wodospady Pagsanjan – to właśnie tam kręcono „Czas Apokalipsy”. A pod sam wodospad Rainbow zabierze turystów… tratwą. Takie przeżycia gwarantuje np. wycieczka objazdowa „Kolorowe Filipiny – na lądzie i pod wodą”.

Odrywanie filipińskich miast i kultury

Filipiny to obłędna przyroda, ale warta poznania jest też filipińska kultura. Z Rainbowem zawita się m.in. do centrum Banaue, by obejrzeć tradycyjny lokalny bazar i odwiedzić osady grupy etnicznej Ifugao.

Zobaczyć warto również Manilę, która jest pełna zabytków i reprezentacyjnych miejsc. Wśród nich jeden z największych parków miejskich na Filipinach, Park Rizal, Intramuros – jak sama nazwa wskazuje otoczona murami – dzielnica z zabytkami z czasów hiszpańskiej kolonizacji, najstarszy na Filipinach kościół kamienny pod wezwaniem świętego Augustyna, katedra manilska, Fort Santiago. To prawdziwa gratka dla wielbicieli zwiedzania.

Bezpośrednie loty na Filipiny

To, co często zniechęca do dalekich podróży, to męczące loty z przesiadkami. Ale Rainbow ma na to sposób! Biuro podróży już od grudnia oferuje bezpośrednie loty na Filipiny i to Dreamlinerem – odrzutowcem, którym podróżuje się zdecydowanie najbardziej komfortowo, co szczególnie ważne podczas długich lotów.

Najlepszy plan i bezpieczeństwo

Amatorzy przygód, którzy myślą nie tylko o leżeniu na plaży, ale chcą poznać nowy kraj i nową kulturę, czasem uznają, że mogą wybrać pobyt wyłącznie na własną rękę. Muszą jednak wówczas przeszukać mnóstwo ofert, zaplanować wycieczki, wykupić ubezpieczenie, upolować tanie bilety i to często na wiele środków transportu, liczyć się z licznymi przesiadkami i ciągnącą się godzinami podróżą. Potrzebują czasu, zmysłu organizacyjnego, a czasem także stalowych nerwów, bo co zrobić, gdy lot zostanie odwołany, zarezerwowany apartament nie istnieje, lub nagle zacznie boleć ząb?

Dlatego coraz więcej podróżników docenia możliwość skorzystania z usług profesjonalistów. Wiedząc, że biuro podróży Rainbow zorganizuje wszystko na tip-top można zaoszczędzić czas i nerwy, poczuć się bezpiecznie i luksusowo już przed wyjazdem.