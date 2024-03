Merchant Machine przeanalizował dane z TripAdvisora, by wskazać, które jarmarki z jedzeniem były przez turystów w zeszłym roku oceniane najlepiej. Pod uwagę były brane te z co najmniej 25 opiniami - dane zostały zebrane w grudniu 2023 roku. Co przyciąga ludzi na targowiska? Nieznane smaki, sprzedawcy nadający lokalnego kolorytu i możliwość potargowania się.

Stany Zjednoczone w czołówce

W przygotowanym rankingu globalnym pierwsze miejsce zajmuje targ Provo Farmers Market w Utah w Stanach Zjednoczonych, któremu pięć gwiazdek przyznało 97 procent oceniających. Na drugim miejscu uplasował się Bazari Orbeliani w Tbilisi w Gruzji (96 procent), na trzecim Santa Fe Society of Artists w Santa Fe w Stanach Zjednoczonych (95,2 procent), na czwartym Gdański Bazar Natury (92,6 procent), a na piątym Red River Market w Fargo, w Stanach Zjednoczonych (92,5 procent).

To, co jest widoczne na pierwszy rzut oka to fakt, że na 20 najlepszych rynków żywnościowych na świecie 12 znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Ranking został podzielony na kilka podkategorii. I tak w Wielkiej Brytanii najlepiej wybrać się na Duck Pond Market w Londynie, w Australii na Palm Beach Farmers Market w Nowej Południowej Walii, w Europie na Deddington Farmers Market w Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie na Mahane Yehuda Market w Jerozolimie, a w Afryce na The Playground w Johanesburgu w RPA.