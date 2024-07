Polacy polubili ubezpieczenia turystyczne. „Cieszy rosnąca świadomość”

Złamana kostka i 50 tysięcy złotych

Brak ubezpieczenia może oznaczać konieczność opłacenia rachunków nawet wielokrotnie przewyższających cenę zagranicznego urlopu. Koszt polisy to zaledwie kilka złotych dziennie - niewiele względem kwot, którymi turysta zostanie obciążony w razie nieszczęśliwego wypadku - zwraca uwagę rankomat.pl.

I podaje przykłady: polski turysta podczas spaceru w Turcji potknął się i doznał kontuzji kolana. Do szpitala, w którym spędził dwa dni, musiał dotrzeć karetką. Koszty transportu i leczenia wyniosły 20 tysięcy złotych.

Z kolei turystka podczas urlopu na Wyspach Kanaryjskich zsunęła się z krawężnika, złamała kostkę i naderwała więzadło. Jej stan wymagał pilnej interwencji chirurga i kilkudniowego pobytu w szpitalu, przez co przepadł jej lot powrotny do Polski. Gdyby nie polisa turystyczna, za leczenie i nowy bilet musiałaby zapłacić 50 tysięcy złotych.

- Kupując ubezpieczenie turystyczne, warto porównać ofertę co najmniej kilku towarzystw i wybrać ochronę, która będzie odpowiadała naszym potrzebom. W szczególności należy zwrócić uwagę na sumę ochrony w zakresie kosztów leczenia. W Europie nie powinna być ona mniejsza niż 30 tysięcy euro. W wypadku urlopu poza naszym kontynentem powinno to być minimum 50 tysięcy euro, warto jednak zdecydować się na wyższe warianty ubezpieczenia. Są bowiem kraje, jak Stany Zjednoczone, Australia, Japonia czy Kanada, gdzie opłaty medyczne są ekstremalnie wysokie z punktu widzenia turysty z Polski. Na podróż do takich państw najlepiej wybrać możliwie najwyższy wariant ochrony - radzi Wojciech Piesta.