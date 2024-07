Turysto, dbasz o środowisko? W nagrodę Kopenhagę zwiedzisz i zjesz w niej za darmo

Celem programu nie jest przyciągnięcie większej liczby turystów, ale ograniczenie złego wpływu turystyki na środowisko.

Jak wynika z raportu na temat zrównoważonego rozwoju z 2023 roku, przygotowanego przez firmę badawczą Kantar, 81 procent konsumentów twierdzi, że chce działać w sposób bardziej zrównoważony, ale tylko 22 procent faktycznie to robi - pisze nytimes.com. Nowa inicjatywa Kopenhagi ma wypełnić lukę między chęcią działania w sposób przyjazny dla klimatu a rzeczywistym zachowaniem poprzez uczynienie proekologicznych działań walutą atrakcji turystycznych.

Wywołać efekt domina

- CopenPay daje ludziom możliwość lepszego poznania oferty Kopenhagi, jednocześnie zmniejszając obciążenie planety. Chodzi o tworzenie ważnych i zapadających w pamięć doświadczeń, które są przyjemne i przyjazne dla środowiska - mówi dyrektor generalny organizacji Wonderful Copenhagen Mikkel Aarø-Hansen, którego cytuje nytimes.com.

- Liczymy, że CopenPay wywoła efekt domina i zainspiruje miasta na całym świecie, by znalazły sposób na zachęcanie do bardziej zrównoważonych zachowań turystycznych, co ostatecznie doprowadzi do bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich - dodaje Aarø-Hansen.

Pilotażowa wersja programu ruszy 15 lipca i potrwa do 11 sierpnia. Jeśli przyniesie zadowalające rezultaty, program zostanie przedłużony na cały rok.

Według rządowych statystyk w zeszłym roku turyści odwiedzający Danię wykupili ponad 12 milionów noclegów.