Biura podróży zadowolone z ułatwienia w podróżowaniu do Tunezji

- Wprawdzie wcześniej o takiej możliwości — wysyłania klientów do Tunezji na podstawie samego dowodu osobistego — nie wiedzieliśmy, ale przyjmujemy tę wiadomość z zadowoleniem. Na pewno pomoże ona podtrzymać duże zainteresowanie Tunezją wśród naszych klientów, chociaż nie spodziewałbym się takiej eksplozji jak w ruchu do Turcji, kiedy Turcja zliberalizowała swoje przepisy — komentuje prezes biura podróży Rainbow Maciej Szczechura. - Już teraz sprzedaż w naszym biurze wycieczek do Tunezji rośnie, licząc rok do roku, o 30 procent. Spodziewam się, że największe korzyści odniosą rodziny z dziećmi, bo to one najczęściej mają problem z paszportami dla wszystkich uczestników wyjazdów - dodaje Szczechura.

- To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy planowali wakacje w Tunezji - potwierdza Piotr Henicz, wiceprezes Itaki. - Od kilku sezonów rośnie sprzedaż wyjazdów do Tunezji. Spodziewamy się, że zmiana przepisów i możliwość podróżowania z biurem podróży na podstawie samego dowodu osobistego przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania tym kierunkiem. Ten popularny kierunek wyjazdów wakacyjnych Polaków oferuje wysokiej klasy hotele z bogatą formułą all inclusive, w tym także fantastyczne hotele rodzinne z mnóstwem atrakcji dla całej rodziny - aquaparkami, rozbudowanymi kompleksami basenów, animacjami, atrakcyjnymi cenami, a od teraz także ułatwienia podróży na sam dowód osobisty. Reasumując, liczymy na wzrost sprzedaży.

Turyści z Polski w czołówce Europejczyków w Tunezji

W zeszłym roku Tunezję odwiedziło 8,8 miliona turystów z zagranicy. Tunezyjski Urząd ds. Turystyki (ONTT) szacuje, że w tym roku gości będzie 9,6 miliona. Do końca czerwca podróżnych było 4 miliony, o 6 procent więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej.

Wśród turystów zagranicznych było 213 tysięcy z Polski, o 106 procent więcej niż rok wcześniej. Polacy zajęli trzecie miejsce wśród nacji europejskich, z których najchętniej latają turyści do Tunezji.

W tym roku, do 10 lipca, Tunezję odwiedziło 129 tysięcy Polaków, o 60 procent więcej niż przed rokiem.

Pełna treść komunikatu w sprawie paszportów dla turystów jadących do Tunezji

Oto cała treść komunikatu podpisanego przez Gannouniego Naoufela, dyrektora biura Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki na Polskę, Ukrainę i państwa nadbałtyckie.