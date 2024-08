Sri Lanka znosi wizy dla Polaków

Sri Lanka w kryzysie

W ostatnich latach na Sri Lankę spadały klęska za klęską - najpierw zamachy bombowe na kościoły i hotele w Wielkanoc 2019 roku, w których zginęło 258 osób, potem pandemia i wreszcie, począwszy od 2022 roku, najpoważniejszy kryzys gospodarczy od uzyskania niepodległości w 1948 roku. Galopująca inflacja, niedobory żywności, lekarstw, prądu i paliwa spowodowały masowe protesty ludności, o których szeroko rozpisywała się światowa prasa.

Jedną z przyczyn tej sytuacji był brak wystarczających rezerw walutowych, mocno nadszarpniętych przez pandemię. Jak podał Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, zmniejszyły się one z ponad 8 miliardów dolarów w 2019 roku do 50 milionów w kwietniu 2022 roku. W efekcie rząd zawiesił spłatę zadłużenia zagranicznego, co oznaczało faktyczne bankructwo państwa.

Wszystko to negatywnie odbiło się na turystyce, która dla bilansu płatniczego Sri Lanki ma fundamentalne znaczenie. Lankijski rząd liczy, że złagodzenie polityki wizowej ożywi ruch turystyczny na wyspie i pobudzi dotkniętą kryzysem gospodarkę.

- Celem rządu jest przekształcenie Sri Lanki w kraj z bezpłatnym wizami, na wzór Singapuru, Tajlandii i Wietnamu, aby móc czerpać korzyści z szybko rozwijającego się przemysłu turystycznego - powiedział dziennikarzom rzecznik rządu i minister transportu Bandula Gunawardana, cytowany przez agencję Reutera.

Cel na najbliższe lata - 5 milionów turystów

W ubiegłym roku Sri Lankę odwiedziło prawie 1,5 miliona turystów zagranicznych, to dwa razy więcej niż w roku 2022.