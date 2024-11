Za wędrowanie po Maderze trzeba zapłacić. „Tu jest jak w muzeum”

Od stycznia 2025 roku wędrówki po Maderze będą wiązały się z większymi wydatkami. Wówczas wejdzie w życie nowa regulacja, która zakłada pobieranie od przyjezdnych opłat za wejście na tamtejsze szlaki.

Wędrówki na łonie przyrody muszą kosztować

Proces wprowadzania opłat przebiega dwuetapowo. Obecnie trzeba zapłacić za korzystanie z siedmiu z nich, a od przyszłego roku za wszystkie, które zostały sklasyfikowane przez Instytut Leśnictwa i Ochrony Przyrody (ICNF), czyli za 30 tras - pisze portal The Portugal News.

Obecnie z opłat zwolnione są dzieci do 12 roku życia, mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy podpisali z Instytutem stosowne umowy. Ale te zasady mają obowiązywać tylko do końca roku – od przyszłego roku podatku nie zapłacą jedynie mieszkańcy. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, muszą liczyć się z grzywną w wysokości do 50 euro.

Płacić za wędrowanie można przez platformę Simplifica zarządzaną przez rząd lub bezpośrednio na stacjach ICNF. Turyści, którzy raz zapłacą i wejdą na szlak, mogą zmieniać trasy wędrówek i przechodzić z jednego szlaku na drugi.