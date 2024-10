Wenecja podnosi cenę wstępu dla turystów i zwiększa liczbę dni, kiedy trzeba płacić

Prawie pół miliona osób zapłaciło za wstęp do Wenecji

Krytycy uważają, że opłata wcale nie zniechęciła turystów do przyjazdu, a głównym celem jej inicjatorów było zasilenie miejskiej kasy.

Według włoskich mediów w pierwszych ośmiu dniach obowiązywania programu władze Wenecji zebrały kwotę, którą, jak szacowały, planowały zebrać w ciągu trzech miesięcy. W sumie w tym roku 485 062 osoby zapłaciły za wstęp do Wenecji, co dało około 2,4 miliona euro. Jak twierdzi Brugnaro, ta suma pokryła tylko część kosztów całej operacji (stworzenie internetowej platformy do rezerwowania biletów, kampania informacyjna), która pochłonęła około 3 miliony euro - podają włoskie media.