Najbezpieczniejsze i najniebezpieczniejsze kraje świata. W Polsce „zwiększone ryzyko”

Za najbezpieczniejsze miasto na świecie autorzy uznali Berno, za którym uplasowały się Doha, Melbourne, Montreal, Maskat, Ottawa, Seul, Singapur, Haga i Tokio.

Safeture to szwedzka platforma do zarządzania ryzykiem podczas podróży, a Riskline - duńska firma zajmująca się analizą ryzyka w podróży. Opracowana przez nie mapa ryzyka dzieli kraje na pięć kategorii – o znikomym, umiarkowanym, średnim, wysokim i ekstremalnym ryzyku. Poziom ryzyka to wypadkowa różnych czynników, między innymi przestępczości, zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, poziomu opieki medycznej. Mapa jest aktualizowana na bieżąco.