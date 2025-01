Paryż zamyka ostatnie biuro informacji turystycznej. „Wszystko jest w internecie”

Dziś turyści, wybierając się na zwiedzanie, korzystają głównie z informacji dostępnych w internecie. Niektórzy mają specjalnie zainstalowane aplikacje, inni po prostu przeglądają strony internetowe. Tak czy inaczej, z pomocy tradycyjnych punktów informacji turystycznej korzystają coraz rzadziej. Do takich wniosków doszły władze Organizacji Turystycznej Paryża, dlatego zdecydowały o zamknięciu ostatniego działającego biura w mieście. I zrobiły to po ostatnim weekendzie (11-12 stycznia) – podają niemieckie media.



Turyści w Paryżu nie zostaną bez informacji

Decyzja nie oznacza jednak, że osoby, które wolą kontakt bezpośredni z specjalistami od oprowadzania po mieście, nie będą już miały możliwości skorzystania z tej formy porady. Okazuje się bowiem, że mimo wszystko takich podróżnych jest sporo. Tyle, że zamiast do informacji turystycznej udają się z pytaniami do pracowników hoteli i punktów handlowych. "Nie chcemy rezygnować z bezpośredniej obsługi, chcemy ją zreorganizować we współpracy z partnerami" – wyjaśniają władze w komunikacie.

Rocznie Paryż odwiedza 37 milionów podróżnych, z myślą o nich instytucja przygotowała zbiór informacji na swojej stronie internetowej Parisjetaime.com (fr. Paryżukochamcię), zachęca też do korzystania z aplikacji przygotowanej dla turystów.

Dodatkowo planowane jest rozbudowanie mniejszych „punktów obsługi”. W przyszłym roku będzie ich około 50.