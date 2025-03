Niemiecki MSZ: jak wjechać do Ameryki, żeby nie zostać aresztowanym?

Nie ma żadnych symptomów wskazujących na to, że USA prowadzą z Rosją negocjacje, które mogłyby skłonić ją do tego, by wstrzymała działania zbrojne. Rosja sprawia Ukrainie krwawą łaźnię. Nie wierzę Amerykanom i twierdzę, że chaos w Białym Domu wcale nie świadczy o tym, że za kulisami prowadzone są rozmowy, które doprowadzą do zawieszenia broni - powiedział generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.