Tajlandia wprowadza elektroniczną kartę wjazdu

Thailand Digital Arrival Card (TDAC) to cyfrowy formularz, który zastąpi papierową kartę przyjazdu. Wypełniać muszą go wszyscy obcokrajowcy bez względu na to, czy podróżują drogą lotniczą, morską czy lądową, czytamy na oficjalnej stronie Tajlandzkiego Urzędu Imigracyjnego. Znajdą się tam informacje o podróży, ale też dane turysty, w tym te dotyczące kwestii zdrowotnych. O dokument należy wystąpić najpóźniej trzy dni przed przyjazdem.

Aby uzyskać cyfrową kartę przyjazdu, podróżny powinien wejść na stronę internetową Urzędu Imigracyjnego pod adresem http://tdac.immigration.go.th. Deklarację można wypełnić dla jednej osoby lub zrobić zgłoszenie grupowe.

System zapyta o zdrowie

Potrzebne będą dane z paszportu, dane osobiste, szczegóły podróży, w tym miejsce zakwaterowania, a także oświadczenie o stanie zdrowia - system zapyta w tym kontekście o kraje, w których przebywało się w ciągu dwóch tygodni przed podróżą. Jeśli okaże się, że którekolwiek z państw znajduje się na liście Ministerstwa Zdrowia Publicznego, trzeba będzie wypełnić deklarację zdrowotną.

Po zaakceptowaniu zgłoszenia podróżny otrzyma kartę na podany adres e-mail. Gotowy dokument można pobrać na swoje urządzenie mobilne lub wydrukować.