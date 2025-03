Tajlandia ograniczy pobyt turystów bez wiz. Polacy są w tej grupie

Dla cyfrowych nomadów nadal dostępna jest wiza do Tajlandii (Destination Thailand Visa, DTV), która umożliwia pobyt do 180 dni i jest ważna maksymalnie pięć lat. Możliwe jest jej przedłużenie o kolejne 180 dni. Opłata za złożenie wniosku wynosi 10 tysięcy bahtów tajskich, co stanowi równowartość około 270 euro.

