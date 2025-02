Tajlandzką wyspę Ko Samui połączy z lądem most

Całkowita długość mostu, wraz z drogami dojazdowymi, wyniesie 37 kilometrów, długość nad samą Zatoką Tajlandzką - 25 kilometrów. Będą mogły pod nim przepływać duże jednostki, takie jak tankowce, promy i okręty wojenne. Konstrukcja ma wytrzymać silne wiatry, trzęsienia ziemi i kolizje.

Jak pisze nationthailand.com, studium wykonalności projektu i ocena jego oddziaływania na środowisko zostaną ukończone do 2026 roku. Budowa rozpocznie się w 2029 roku, a most ma być oddany do użytku w 2033 roku.

Most ułatwi życie mieszkańcom i przyciągnie więcej turystów

EXAT prowadzi obecnie konsultacje publiczne, zależy mu bowiem na społecznej akceptacji projektu. Choć budzi on też kontrowersje, głównie związane z negatywnym wpływem na środowisko, wedle doniesień tajlandzkich mediów wielu mieszkańców jest za budową mostu.

Obecnie na Ko Samiu można dostać się promem lub samolotem. Mieszkańcy skarżą się, że bilety lotnicze są drogie i szybko się wyprzedają, natomiast na przystaniach promowych często tworzą się kolejki. Podróż drogą morską może być utrudniona w porze deszczowej, kiedy z powodu złych warunków na morzu promy i łodzie są często odwoływane. Most rozwiązałby te problemy, a poza tym skróciłby podróż z około dwóch godzin (promem) do 40 minut. Stałby się też motorem napędowym turystyki.

Przejazd przez most nie będzie jednak darmowy – opłata za korzystanie z niego została wstępnie ustalona na 700 bahtów (około 83 złote) od samochodu, podczas gdy przewóz samochodu promem kosztuje 760 bahtów (około 90 złotych).