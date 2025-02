Elektroniczny formularz dla turystów. Nowe zasady wjazdu do Tajlandii

Ministerstwo Turystyki i Sportu Tajlandii przygotowuje się do wznowienia elektronicznego formularza imigracyjnego TM6, który będą musieli wypełniać wszyscy obcokrajowcy przybywający do tego kraju. Zacznie on obowiązywać 1 maja. Wcześniej został czasowo zawieszony przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2024 roku na nieco ponad 12 miesięcy, bo do końca kwietnia tego roku. Po tym okresie wersja papierowa formularza zostanie zastąpiona dokumentem elektronicznym.

Na koniec stycznia zaplanowane zostało spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z MSZ, Tajlandzką Organizacją Turystyczną, liniami lotniczymi, hotelami i agencjami turystycznymi, by rozpropagować informację o zmianie.

Wypełnienie formularza nie będzie wiązało się z ponoszeniem żadnych opłat, natomiast obowiązek jego przekazania będą mieli wszyscy przyjeżdżający z zagranicy bez względu na wybrany środek transportu. Taką informację przekazał Mongkon Wimonrat, zastępca stałego sekretarza ministerstwa.

Opłata turystyczna znów odroczona

Rząd Tajlandii nie jest natomiast chętny do wprowadzenia opłaty turystycznej w tym roku. Według założeń miałaby ona wynosić 300 bahtów (około 8,9 dolara). Taką informację portalowi przekazało anonimowe źródło w ministerstwie. Rządzący chcą bowiem, aby proces wprowadzenia TM6 przebiegał bez zakłóceń. Może minąć kilka miesięcy, a nawet rok, zanim system zacznie działać płynnie.