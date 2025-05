W Chinach powstaje kolejna superkonstrukcja. Będzie wielką atrakcją turystyczną

Najwyższy na świecie most, nazwany mostem Wielkiego Kanionu Huajiang (Huajiang Grand Canyon Bridge), powstaje w prowincji Kuejczou (Guizhou) w południowo-zachodnich Chinach, nad rzeką Beipan. Jest częścią drogi ekspresowej łączącej dystrykt Liuzhi z powiatem Anlong.

Reklama

Jest to kratownicowy most wiszący ze stali o długości 2890 metrów i wadze około 22 tysięcy ton, co odpowiada trzem Wieżom Eiffla.

Most wznosi się 625 metrów nad poziom rzeki i jest o 60 metrów wyższy od mostu Duge na granicy prowincji Kuejczou i Junnan, do którego należał dotychczasowy rekord wysokości wynoszący 565 metrów, a także ponad dwa razy wyższy od Wieży Eiffla, która mierzy około 300 metrów. Most Wielkiego Kanionu Huajiang będzie też najdłuższym na świecie mostem górskim.

Obecnie, aby pokonać górski kanion, trzeba jechać godzinę krętymi drogami. Dzięki nowej konstrukcji czas przejazdu skróci się do około minuty.