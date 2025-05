Nowy chiński kierunek w siatce Emirates - dla turystyki i biznesu

Emirates zapowiadają 49 lotów tygodniowo do Chin

Od 30 lipca Emirates będą obsługiwały łącznie 49 lotów tygodniowo do Chin kontynentalnych, w tym dwa loty dziennie do Pekinu i Szanghaju, codzienne połączenia do Kantonu i Shenzhen oraz nowe codzienne loty do Hangzhou.

Ekspansja linii na rynku chińskim odzwierciedla pogłębiające się relacje dwustronne między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Chinami.

Hangzhou, stolica prowincji Zhejiang, to szybko rozwijający się ośrodek innowacji i e-commerce. Dzięki wdrażaniu sztucznej inteligencji, big data i technologii chmurowych przyciąga liczne start-upy technologiczne i centra innowacji z całego świata.

Połączenie dynamicznie rozwijającego się sektora technologicznego z dziedzictwem historycznym stwarza różnorodne możliwości dla podróżnych Emirates chcących odwiedzić to miasto - zapewnia przewoźnik.