Rekordowe wyniki Emirates. „Najbardziej dochodowa linia lotnicza na świecie”

Możliwości Emirates w zakresie przewozu pasażerów i towarów wzrosły łącznie o 4 procent, osiągając poziom 60 miliardów ATKM w latach 2024-25, co oznacza niemal powrót do wartości sprzed pandemii.

Nowe trasy i nowe maszyny Emirates

Emirates uruchomiły dwa nowe połączenia do Bogoty i na Madagaskar, wznowiły loty do Phnom Penh, Lagos, Adelaide i Edynburga oraz zwiększyła częstotliwość lotów do 21 miejsc. Do 31 marca Emirates obsługiwały loty do 148 miast w 80 krajach.

W tym roku do floty Emirates dołączył pierwszy samolot Airbus A350, wyposażony w najnowsze rozwiązania. Do 31 marca cztery maszyny A350 z floty Emirates obsługiwały loty do Edynburga, Ahmedabadu, Bahrajnu, Kolombo, Kuwejtu i Mumbaju.

W odpowiedzi na utrzymujące się opóźnienia w dostawach maszyn lotniczych Emirates przekazały do modernizacji dodatkowe 99 samolotów, co oznacza, że aktualnie 219 maszyn przechodzi gruntowną renowację kabin. Łączna wartość inwestycji sięga 5 miliardów dolarów.