Emirates będą promować Warszawę. „Początek ekscytującej współpracy”

Memorandum podpisali podczas targów turystycznych Arabian Travel Market w Dubaju (trwały od 28 kwietnia do 1 maja) starszy wiceprezes ds. operacji komercyjnych w Europie i Amerykach w Emirates Thierry Aucoc i dyrektor ds. marketingu turystyki i MICE w WOT Filip Płodzień - informuje w komunikacie biuro prasowe Emirates.

Zgodnie z umową Emirates wzmocnią promowanie Warszawy w krajach ze swojej siatki połączeń. Obie strony będą prowadzić wspólne kampanie reklamowe i organizować wyjazdy studyjne do Warszawy dla przedstawicieli mediów i agentów turystycznych. Celem ma być zwiększenie wiedzy na temat atrakcji turystycznych Warszawy i wzmocnienie jej pozycji jako kluczowego celu turystów ze świata w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ponad milion podróżnych na trasie z Dubaju do Warszawy

- Nasze partnerstwo z Warszawską Organizacją Turystyczną to początek ekscytującej współpracy - mówi Thierry Aucoc, cytowany w komunikacie. - Z niecierpliwością czekamy na realizację inicjatyw, które przyciągną więcej turystów do tego dynamicznego miasta. W ciągu ostatniej dekady przewieźliśmy ponad milion podróżnych między Dubajem a Warszawą, a ta trasa nadal się rozwija, dzięki wyjątkowej architekturze miasta, bogatej historii i tętniącej życiem scenie artystycznej. Jesteśmy gotowi zainspirować jeszcze większą liczbę globalnych podróżnych do odkrywania niezwykłej europejskiej stolicy.

- Warszawa to tętniąca życiem i zielona europejska stolica, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością - dodaje Filip Płodzień. - Z licznymi parkami, zabytkami kultury i różnorodnymi atrakcjami miasto oferuje niezapomniane wrażenia podróżnym szukającym zarówno relaksu, jak i inspiracji. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Emirates, aby uwydatnić atrakcyjność Warszawy na światowej mapie.