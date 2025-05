Kopenhaga: Turysto, zrób coś dla środowiska, a zafundujemy ci atrakcje

- Mamy nadzieję, że nasi gości opuszczą Kopenhagę zainspirowani - będą więcej jeździć na rowerze, wybierać więcej posiłków roślinnych i nadal dokonywać bardziej świadomych wyborów, gdziekolwiek się znajdą - dodaje.

Pomysł Kopenhagi podchwytują inne miasta

Zasięg CopenPay wykracza już poza Kopenhagę. Ponad sto miejsc na całym świecie zwróciło się do Wonderful Copenhagen z prośbą o podzielenie się doświadczeniami z programu. Ponadto założenia CopenPay stały się częścią unijnego programu „Transition Pathway for Tourism” (ścieżka transformacji dla turystyki).

W tym roku do programu zgłosiło się trzy razy więcej niż w ubiegłym roku, bo ponad sto, atrakcji turystycznych i firm, w tym Muzeum Narodowe, Państwowe Muzeum Sztuki, zamek Kronborg w Helsingør, ośrodek sportowy i punkt widokowy Copenhill, wypożyczalnia łodzi GoBoat i wypożyczalnia rowerów Donkey Republic. Zaoferują one swoje usługi za darmo lub ze zniżką w zamian za sprzątanie, jeżdżenie rowerem lub transportem publicznym i jedzenie żywności pochodzenia roślinnego. W tym roku pierwszy raz premiowany będzie również przyjazd do Kopenhagi pociągiem lub samochodem elektrycznym albo dopłata do zrównoważonego paliwa SAF w wypadku podróży samolotem, a także dłuższy pobyt (co najmniej cztery noce).

Na jakie jeszcze nagrody może liczyć turysta? Na przykład na bezpłatne wypożyczenie roweru, sesję jogi, posiłek w restauracji czy wycieczkę z przewodnikiem.

Zasadniczo CopenPay działa na zasadzie zaufania, jednak w wypadku niektórych nagród ich fundator może zażądać dowodu, na przykład biletu kolejowego, zdjęcia z jazdy na rowerze lub potwierdzenia uczestnictwa w sprzątaniu. Szczegółowe informacje na ten temat podaje strona copenpay.com.