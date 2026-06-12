Dwie osoby zginęły we wczorajszym wypadku drogowym na Lanzarote
W gminie Yaiza, na drodze LZ-2 łączącej stolicę wyspy Arrecife z południowym wybrzeżem, zderzyły się czołowo autobus turystyczny i samochód osobowy. W wypadku uczestniczyły również dwa inne samochody. Na zdjęciach z miejsca wypadku widać zmiażdżony samochód i poważnie uszkodzony autobus z wgniecioną maską i rozbitą przednią szybą.
W autobusie znajdowało się dziewięć osób – kierowca i ośmiu pasażerów. Jak podaje brytyjski portal thesun.co.uk, pojazd należał do biura podróży TUI.
Ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna z Włoch podróżujący jednym z samochodów. Znajdował się w nim również kilkuletni chłopiec, który został przewieziony do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu, w tym urazem łokcia. Ranny został również 36-letni pasażer autobusu.
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Na miejscu pracowały policja, Guardia Civil, zespoły ratownictwa medycznego i straż pożarna, która uwalniała osoby uwięzione w rozbitych samochodach. Droga została czasowo zablokowana, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Okoliczności i przyczyny wypadku bada policja.
„The Sun” przypomina, że to kolejny w tym roku tragiczny wypadek na drogach Wysp Kanaryjskich. W kwietniu na La Gomerze autobus wiozący brytyjskich turystów runął do wąwozu na drodze GM-2, co spowodowało śmierć jednej osoby i obrażenia wymagające hospitalizacji u 27 kolejnych.
W maju ubiegłego roku na tej samej drodze zginęła 73-letnia Hiszpanka, a 11 innych zostało rannych, gdy autobus komunikacji miejskiej przewrócił się na prostym odcinku drogi i stoczył ze wzgórza.
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