Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) przypomina, że wnioski będzie można składać 6 października za pośrednictwem strony czek.podkarpackie.travel. O przyznaniu dopłaty zdecyduje kolejność prawidłowo i kompletnie złożonych wniosków. Nabór potrwa do wyczerpania puli przeznaczonej na drugą turę.

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Czeki turystyczne na Podkarpaciu z problemami

Po pierwszym naborze, uruchomionym 14 września, użytkownicy zgłaszali problemy z otrzymaniem kodu SMS potrzebnego do przejścia procedury oraz długie oczekiwanie na załadowanie strony. Prezeska PROT Wioletta Rejman wyjaśniała w opublikowanym po naborze komunikacie, że zainteresowanie przekroczyło możliwości systemu, powodując kolejki na serwerach aplikacyjnych i w bazie danych.

„Z technicznego punktu widzenia nie doszło jednak do całkowitego załamania systemu, lecz do jego maksymalnego przeciążenia” – podkreślała.

Według PROT analiza wykonawcy systemu wykazała, że wnioski były przyjmowane i zapisywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a czeki przyznawano automatycznie. „System nie stosował żadnych preferencji ani priorytetów” – zapewniała Rejman.

Osoby, które nie ukończyły składania wniosku, muszą ponownie ubiegać się o dopłatę. Jak wyjaśniała organizacja, ich dane nie zostały zapisane, więc nie ma możliwości automatycznego przyznania im czeków w kolejnej turze.

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Po problemach z pierwszym naborem Rejman zapowiedziała, że PROT będzie oczekiwała od wykonawcy „odpowiedniego przygotowania i weryfikacji systemu, w tym kluczowych etapów procesu składania wniosku i weryfikacji SMS”. Organizacja miała poinformować o przyjętych rozwiązaniach przed kolejną turą. W komunikacie zapowiadającym wtorkowy nabór nie podała jednak, jakie zmiany wprowadzono.

Będą czeki w drugiej i trzecie turze

Czeki z drugiej tury będzie można wykorzystać od 7 października do 2 listopada. Dopłata obniży rachunek o 300 zł za pobyt obejmujący co najmniej dwa kolejne noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie. Aktualna lista takich miejsc oraz regulaminy są dostępne na stronie programu.

O wsparcie mogą ubiegać się pełnoletni obywatele Polski spełniający warunki programu. Początkowo dopłaty miały być przeznaczone dla osób powyżej 65 lat i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dodatkowe finansowanie samorządu województwa pozwoliło objąć nimi także pozostałych pełnoletnich turystów.

Łączny budżet Podkarpackiego Czeku Turystycznego wynosi 3 mln zł. Połowę zapewniło Ministerstwo Sportu i Turystyki, a połowę województwo podkarpackie. Program ma zachęcać do odwiedzania regionu poza szczytem sezonu i wspierać lokalną branżę turystyczną.

Trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.

Podobne programy dopłat do noclegów działają także w województwach podlaskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim.