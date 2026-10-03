Duży ruch turystyczny związany jest ze słoneczną i bardzo ciepłą jak na początek października pogodą. Dodatkową atrakcją są jesienne kolory Tatr. Lasy reglowe przybrały złoto-brunatne barwy, a wysokogórskie murawy tworzą rdzawo-czerwone dywany za sprawą przekwitania situ skuciny.

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Trudne warunki na szlakach położonych wysoko

Turyści, którzy nie zarezerwowali wcześniej przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch na konkretną godzinę, muszą liczyć się z kilkugodzinnym oczekiwaniem w kolejce. Bilety z rezerwacją przejazdu zostały wyprzedane zarówno na całą sobotę, jak i niedzielę. Na drogach dojazdowych do parkingów przed Morskim Okiem utworzyły się duże korki, mimo że wszystkie miejsca parkingowe przy początku szlaku na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie zostały zarezerwowane już w piątek.

Mimo sprzyjającej pogody warunki w wyższych partiach Tatr są już typowo jesienno-zimowe. Na wysokości około dwóch tysięcy metrów n.p.m. na szlakach zalega śnieg, na którym jest bardzo ślisko. Po północnej stronie oraz w żlebach śnieg jest twardy i zmrożony. Występują również oblodzenia, szczególnie w pobliżu cieków wodnych. Od rana ratownicy TOPR pomagają poszkodowanym turystom. Do groźnego wypadku doszło m.in. na Orlej Perci w rejonie Koziej Przełęczy.

Tatrzański Park Narodowy zaleca, aby osoby wybierające się w wyższe partie gór miały odpowiedni sprzęt – raki, czekan i kask – oraz umiejętność posługiwania się nim.

Na niżej położonych szlakach, szczególnie rano i w miejscach zacienionych, występują mokre i błotniste odcinki. Dodatkowym utrudnieniem dla turystów jest wysoki stan wody w Jaskini Mylnej.

Jaskinia Mroźna kończy sezon

Remontowane są obecnie m.in. zielony szlak z Rusinowej Polany na Gęsią Szyję, mostki przy tamie na początku zielonego szlaku na Nosal oraz odcinek między Wielką Polaną Małołącką, Przełęczą w Grzybowcu i Wyżnią Kondracką Przełęczą. W tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność.

Tylko do końca października można zwiedzać Jaskinię Mroźną w Dolinie Kościeliskiej. Każdego roku jest ona zamykana na sezon zimowy ze względu na ochronę zimujących w niej nietoperzy. Znajduje się około 2 kilometrów od wejścia do Doliny Kościeliskiej.

Jaskinia jest czynna codziennie w godzinach 9-17, a ostatnie wejście możliwe jest o 16.30. Nie jest oświetlona, dlatego zwiedzający powinni mieć własną latarkę lub czołówkę. Przydatny będzie także kask, ponieważ podłoże jest nierówne i miejscami śliskie, a na trasie występują schody, przewężenia i wilgotne fragmenty skał. Temperatura wewnątrz wynosi poniżej 10 stopni Celsjusza, a przejście zajmuje około 30-40 minut.